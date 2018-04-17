myfone行創獎12歲 邀你想像力「跨」出趣

2018-04-17 14:29 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 馬瑞璿 ／台北報導



台灣大哥大「myfone行動創作獎」12歲，象徵跨入新里程碑。 分享 facebook

台灣大哥大「myfone行動創作獎」12歲，「12」在時間軸定義上，有著周而復始的意涵，也象徵myfone行創獎跨入另一個全新啟程的里程碑；台灣大宣布，本屆以「跨」為競賽主軸，訴求「跨域．跨界．跨世代」精神，鼓勵創作人在創意或創作上要勇於打破框架，即日起到8月8日止徵件，歡迎各路英雄好漢參與。

8/8前徵件 4組評審重量級

重量級評審都是「跨」領域工作者，包括「訊息文學組」有文字大師廖玉蕙、詹宏志、郝廣才、吳若權與新加入的知名作家和主持人謝哲青；「原創歌曲組」有音樂大師陳子鴻、侯志堅、以及首次加入評審團的台灣跨界多元創意工作者陳鎮川領軍；「微電影組」邀請到知名導演、編劇，膾炙人口的「植劇場」總監製王小棣及小野、楊力州導演；「原創貼圖組」則有輔大猴、才華洋溢的跨界藝人黃子佼，與首次擔任行創獎評審的熱門貼圖「小學課本的逆襲」創作者畫龜畫等。

端逾1000萬 打造育成計劃

台灣大哥大基金會董事長張善政表示，今年台灣大哥大基金會端出逾1,000萬元的總扶植金，希望持續透過行創獎全面性打造優秀創作者的育成計劃，為創作者提供友善的數位創作平台，並帶動數位內容與文創產業的發展。

台灣大基金會執行長劉麗惠指出，myfone行創獎辦了12年，每一年都希望賦予它一個精神，今年以「跨」為主題，主要是希望帶動跨時代對話、跨領域挑戰以及跨界思考，也可以達成社會不同階層對話的可能性，希望帶動世代傳承、彼此學習。

攜手電影節、願景工程 培育人才

行創獎今年首度攜手台北電影節、聯合報系願景工程、網路唱片公司「音樂霸」，共同投入賽事和培育人才工作；台灣大也整合旗下myBook、MyMusic、myVideo和即時通訊軟體M+ messenger等平台資源，創造得獎者作品於商業平台的機會。

根據統計，2017年投稿年齡層橫跨6至90歲，每屆作品以精緻思維表達小市民心聲，更反映當代人生活與社會縮影。

評審的話

評審王小棣。 分享 facebook

微電影組：跨越想像力 創意奔放

導演王小棣今年首度擔任微電影組評審，她指出，今年的主題是「跨」，一定會拍出不一樣的新東西，也會有很多的新角度、新的說故事方式，過程雖然辛苦，但也會很好玩，她對今年的行創獎充滿期待。

再度擔任微電影組評審的小野表示，「跨」這個字是近來這幾年很流行的概念，談到跨，可以想到跨世紀、跨性別、跨領域，不過，「跨」這個字也因為深具想像力，參賽者選定的主題越自由越好，參賽者不要因為「跨」反而限制了自己的想像，他也鼓勵年輕人用最簡單的方式拍攝即可，影片內容動人，才會是得獎關鍵。

評審陳子鴻。 分享 facebook

歌曲組：玩音樂 不守舊多嘗試

現代不管作音樂、影像，許多領域都要打破藩籬，音樂人也應該要抬頭看看世界變化，不只看台灣，也應該看看全世界的音樂有什麼不同。

今年主題訂為「跨」，那就更不應該設限，有些音樂人擅長特定曲風，但今年更可以嘗試不同元素，自己喜歡的東西不能丟棄，但也同樣不能只守著這種曲風，舉例來說，我喜歡搖滾，但每個年代的搖滾都有所不同，參賽者要勇於嘗試更多新東西，不同的題材、不同的音樂元素放進來，更可以嘗試跟不同的人合作，音樂就是要「玩」（Play），嘗試各種不同的可能性。

評審黃子佼。 分享 facebook

貼圖組：最好用圖像 就讓人看懂

「跨」這個主題有點抽象，可以是跨越種族、跨越文化差異，也可以用角色設定來詮釋跨越的「跨」，例如，珍珠奶茶與英式奶茶的對決、東方人或西方人的不同。

貼圖呈現最好能夠用一個簡單的圖像讓人一目了然，大家都曾經用過MSN或QQ，最早，這些通訊軟體的符號不需要文字解釋，就可以讓使用者彼此了解，然而，這幾年的貼圖文字越用越多，有點本末倒置，貼「圖」不是貼字、也不是貼詩，文字去掉後，圖是否還能表達使用者所傳遞的意思，圖像的直白性、幽默感及技術水準都是關鍵。

評審郝廣才。 分享 facebook

簡訊組：先有觀點 再求文字技巧

簡訊不只是趣味的文字組合，必須跨出原本的框框，找到獨特觀點，再來才是文字技巧，參賽者能否用簡短的文字表達尖銳的觀察會是關鍵。

古代有沒有人做過這些事？有的，詩人李白、杜甫就曾用20字名滿天下、用20字講出千古情懷，相信現代人也可以，但字裡行間仍需含有細緻的情感，才能觸動人心。

雖然拜科技技術所次，簡訊傳遞速度快，但在這樣一封短短的文字訊息中仍必須講些細緻的話，簡單不是不好，簡單也會有力量，單調跟簡單不一樣，參賽者可以追求簡單的美，但不應該單調。