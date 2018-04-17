穎漢攻歐洲訂單 法人估今年業績看增逾1成

2018-04-17 09:57 中央社 台北17日電



穎漢科技參加2018德國杜塞道夫國際線纜及管材展（Wire&Tube），強攻歐洲訂單。法人預估穎漢今年業績看增逾1成，每股純益挑戰3元。

穎漢展出自動化彎管工作站、智能化複合式工作站及雷射切割機等自動化產品。其中自動化彎管工作站，結合彎管機、餵料機及六軸垂直關節型機械手臂，布局汽車、航太及航運市場。

此外，智能化複合式工作站按照歐、美、日目前智能自動化體系和機具設備，採用多關節機器手臂。穎漢智能化機器人工作站可達全自動無人化工廠目標，下半年歐系客戶訂單開始出貨。

穎漢多次參加德國杜塞道夫國際線纜及管材展，之後陸續獲得歐洲MM、Eberspacher、TI、Faurecia及Bosal等汽車零件客戶訂單。

法人預估，今年全自動化工作站系統業績占穎漢業績比重約15%到20%。

展望今年營運，法人預估今年穎漢整體業績挑戰新台幣逾16億元，較去年成長超過1成；若新台幣匯率沒有太大變動，預估今年每股純益可挑戰3元。

穎漢科技主要是提供彎管機、切管機及管端成型機等全自動整廠設備及工具機的製造廠商，主要客戶多為國際汽車排氣系統Tier1零組件供應商，前五大客戶包括YLM USA、Tenneco集團、J&S MACHINE INC.、CHANG-DAE、Faurecia集團等，前五大客戶營收占比約4成多。

穎漢自結3月合併營收新台幣1.15億元，較去年同期1.04億元成長10.41%，累計今年前3月自結合併營收3.21億元，較去年同期微增0.46%。