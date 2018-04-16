三星推全新雙循環雙門系列冰箱 強調藏鮮保濕

2018-04-16 23:22 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



三星電子宣布推出更加節能環保及時尚的家電產品－雙循環雙門系列冰箱(RT18/RT46K/RT32)，以高質感的外型及智慧節能內在提供消費者品味生活星時尚，符合新一級能效標準，搭載獨家Twin Cooling Plus雙循環冷卻系統，首創五合一智慧轉換模式(標準/節能/假期/最大冷藏/迷你冷藏)，可彈性利用冷凍及冷藏空間，更可高效保濕增加食材保鮮期，獨立循環設計使氣味不混雜，保留最純粹風味。

台灣三星電子表示，為提供絕佳保冷保鮮功能，全新雙循環雙門系列冰箱搭載獨家Twin Cooling Plus雙循環冷卻系統，透過冷藏、冷凍兩個獨立的製冷系統及風扇，有效區隔循環空間，搭配強力臭味濾淨功能，冷藏室平均濕度高達70%，高效保濕增加食材保鮮期，以及氣味不混雜保留最純粹風味。

首創五合一智慧轉換模式，可有效切換冷藏及冷凍室的溫度，隨心所欲搭配符合消費者生活習慣的模式，減少能源浪費。精心的層架設計，讓冷卻更平均，層架間溫差為1度以內，擁有絕佳的保鮮效能。

台灣三星電子指出，近年來電價攀升加上環保意識抬頭，符合政府能效標準的家電已成為經銷商推薦及消費者購買的首選。全新雙循環雙門系列冰箱使用數位變頻科技，及具備智慧感應器，可自動針對不同的環境與使用習慣調整運轉速度，節能更加智慧。機身採用真空斷熱板材質，有效降低機身厚度，提高內部空間，同時提供保溫及節電的效果。