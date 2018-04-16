Canon推出高品質提供商用影像解決方案

2018-04-16 23:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



Canon全新解決方案內容，是以簡馭繁為主要價值核心，將企業日常營運的繁鎖細節與複雜流程管理簡化，提供客製化、安全、有效率、高品質列印並且達到企業經營者最在乎的成本控管。台灣 Canon 副總裁高橋充夫表示，Canon將積極在台灣市場提供更多樣性的智慧商務解決方案，協助企業讓管理流程更簡便有效率。

高橋充夫指出，從客戶的意見中，得知現今環境潮流之下，為了配合未來的經濟趨勢而大幅改變現有的商業模式，對企業而言會有所却步。但依據Canon經驗，清楚瞭解創新與改革可一點一滴持續不斷前進，在穩健中求成長。Canon將積極在台灣市場提供客戶多樣性的智慧商務解決方案，加上強有力的售後服務體系，進一步滿足客戶客製化的需求，讓企業流程管理更輕鬆有效率。

他提出，Canon「Business Can Be Simple」方案包含六大面向：中小企業應用解決方案；中小企業應用-有效控管成本 提高工作效率。文件資訊安全解決方案；文件資訊安全建構智能偵測強化紙本安全。企業文件管理解決方案；文件管理系統再進化加強企業安全 優化流程。

行動雲端管理解決方案；整合雲端管理，讓企業決策部門更快速 HR部門更能靈活管理。產業輸出應用解決方案；高精確度及高耐用產業輸出機種提供企業耐久、高生產輸出工具。網路影像監控解決方案；軟硬體整合，商場、工廠網路影像即時監控、人流掌控全面防護。