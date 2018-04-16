樺漢受惠轉單效應 2018年強勁成長

2018-04-16 21:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ╱即時報導



受惠部分零組件缺料的影響，已有美國客戶把訂單轉給樺漢，加上該公司新接的工業自動化大單，董事長朱復銓今（16）日表示，2018年展望非常好，2019年將大爆發，他將在明天公布樺漢的成長曲線，法人預估，樺漢2018年營收挑戰530億元以上的目標可望達陣。

鴻海金孫瑞祺電通今天舉行掛牌上市典禮，對於近期被動元件缺貨一事，身兼瑞祺電董事長的朱復銓今天說，像MLCC等被動元件確實缺貨，樺漢因為使用量不大，不會造成影響，但對於使用量多的廠商，就會有影響。

至於是否因為缺貨MLCC，發生斷鏈與轉單的情況？他說，最近確實有供應商出問題，美國的客戶要把訂單轉給我們，預定2018第4季將會顯現轉單效益，因為訂單不是今天講轉單，明天就可以生產，這還需要一段時間的準備。

他強調，鴻海集團的資源與力量是非常龐大的，沒有任何一家公司可以與鴻海集團相比，這是樺漢的優勢，該公司除了承接來自外部訂單之外，也要配合集團自家內部的發展與規畫，因此，內部與外部都會帶動樺漢持續成長。

至於新訂單方面，他說，他才剛從國外拼訂單回來，目前接單展望非常好，將會承接來自工業自動化方面的新訂單。樺漢將在明天舉行法說會，他指出，法說會將非常精采，並公布樺漢未來的發展規劃與成長曲線，具體細節將在明天說明。

樺漢2017年合併營收達354.47億元，創歷史新高，法人認為，2018年樺漢將完整認列S&T全年營收，營收規模可望爆發，加上旗下瑞祺電、沅聖、美國AIS與樺緯等各家公司營收成長性，均非常快速，使得樺漢2018年全年合併營收可望超過530億元，年增50%。