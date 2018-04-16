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團費全額補助5000 台塑鼓勵員工遊花蓮

2018-04-16 12:38經濟日報 記者陳雲上╱即時報導

台塑企業今日也宣布，自4月21日起 ，由台塑企業所屬的台塑網旅行社為企業員工及眷...
台塑企業今日也宣布，自4月21日起 ，由台塑企業所屬的台塑網旅行社為企業員工及眷屬規劃二天一夜花蓮旅遊行程，圖為花蓮市區。報系資料照 記者王燕華／攝影
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為提振花蓮災後觀光熱度，繼台積電提供員工最高3,000元補助津貼、鼓勵員工花蓮旅行後，台塑企業今日也宣布，自4月21日起 ，由台塑企業所屬的台塑網旅行社為企業員工及眷屬規劃二天一夜花蓮旅遊行程，將安排9個梯次的台鐵列車，分別由台北、嘉義及高雄出發，公司將補助員工所有團費(約新台幣5,000元)，眷屬則每人補助1,500元，預計約7,100多位員工及眷屬參與。

台塑企業管理中心常務委員王瑞瑜並將親自帶領首發團員工前往花蓮旅遊，她也鼓勵員工要多多消費，來幫助花蓮的民眾。

台塑企業上午表示，今年2月6日花蓮發生嚴重大地震，基於同胞血脈相連的情懷，台塑企業除捐贈新台幣5000萬元外，總裁王文淵更專程赴花蓮勘查，發現花蓮已經回復原貌，對於傅縣長的各項災後重建作業效率深表感佩，傅縣長也表示花蓮重建要靠自己努力，但美麗的景色山川仍在，卻不見以往處處遊客成群的景況。

王文淵對於傅縣長「自助而後人助」的理念非常認同，因此答應縣長，積極鼓勵員工到花蓮旅遊，來幫忙花蓮找回客源。公司將補助員工所有團費(約新台幣5,000元)，眷屬則每人補助1,500元，預計約7,100多位員工及眷屬參與。

台塑企業希望能透過本次實際行動，來幫助花蓮地區觀光產業回溫，並且重拾遊客信心，儘速回到往昔盛況。

上月24日台積電董娘張淑芬率首梯專案列車遊花蓮，台積電規劃在年底之前與台鐵公司合作再陸續安排8個梯次的觀光專案列車以協助更多的台積電員工及眷屬到花蓮旅遊，估計全部九個梯次列車將有約6,500位台積電員工及眷屬受惠，每位來花蓮的台積同仁，最高將可申請3,000元的旅遊補助津貼。

台積電台塑新台幣0206花蓮強震

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