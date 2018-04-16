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黯然消魂這一碗 台酒最賣的竟不是酒…

小米華為來台搶市 通路戰交鋒

2018-04-16 09:38中央社 台北16日電

台灣手機市場競爭激烈，大陸品牌小米華為在台展開凌厲攻勢，近期更在通路戰上交鋒，小米在台據點今年將達10店規模，華為也即將在台開出首間體驗店。

中國大陸手機品牌來勢洶洶，讓台灣競爭激烈的手機市場更添白熱化，相較於三星、宏達電、Sony在台通路數量趨於穩定，小米、華為拓點腳步比往年更為積極，搶市意味濃厚。

小米新北中和環球專賣店4/14正式開幕，小米總裁林斌（圖中）驚喜現身。圖／小米提...
小米新北中和環球專賣店4/14正式開幕，小米總裁林斌（圖中）驚喜現身。圖／小米提供
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小米在台灣加速新零售布局，今年積極拓展實體通路，14日開幕的「小米新北中和環球專賣店」座落於新北中和，同時也是新北市第一家小米專賣店，小米目前在台已經開設6家實體店，包含2間小米之家（台北店、台中店）、4間專賣店；5月也將在新竹再新開一家專賣店，實體店數量將增加到7家，預計今年將達10店的規模，加上與全國電子的策略合作，一口氣納入全台327間銷售據點，大幅壯大小米虛實整合的實力。

同時，小米也透露第3間小米之家確定會落腳台北信義區核心，已選定位置，將以旗艦店規格打造，進攻一級戰區，但具體時間表暫未對外公開。

另一方面，華為智慧機在2017年出貨量達1.53億台，全球市占率突破10%，穩坐全球第3名，僅次於三星、蘋果；華為去年12月在台灣市占雖達到2.7%，創近幾年來新高，但高層坦言，在台表現還不夠讓人滿意，今年目標包括加強台灣在地化、年輕、女性族群，第一家華為品牌體驗店將於4月21日在台北三創開幕。華為也將在4月19日在台發表旗艦機P20與P20 Pro。

面對大陸品牌陸續在台拓展通路，宏達電今年除了固樁既有專賣店、電商、系統商直營店等通路，也將目前大街小巷林立的通訊行納入，並希望透過直接投注行銷資源，擴大通路，加深廣度。

台灣三星表示，今年不會在台大舉拓點，而是以提升「質」為目標，讓消費者了解品牌精神，並感受服務，由於消費者購買行為轉變，相較於電信通路，預估今年單機銷售比例將提升，尤其在高階市場更為成長，估年底將成長約35%至40%。

小米華為

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