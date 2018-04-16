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港金像獎／台灣作品「大佛普拉斯」獲最佳兩岸華語電影

鈷價頻飆高 電池業警戒

2018-04-16 00:17經濟日報 記者魏興中／台北報導

根據TrendForce綠能研究（EnergyTrend）最新觀察，鈷金屬價格在2018年持續走高，第1季上漲超過20%。對於鋰電池與新能源車產業來說，勢必要開始逐季反映材料成本，同時也考驗電池產業能否儘早調整，降低對於鈷的依賴。

EnergyTrend資深研究經理呂理舜指出，鋰電池的價格走勢一直受到市場關注，在新一代材料發展成熟前，使用鈷金屬成為提高能量密度最簡便的方式。然而隨著鈷金屬的價格屢創新高，從2017年的每公斤32美元一路上漲至75美元，年增114%；而2018年第1季的價格更一度上漲至最高95美元（季增26%），讓新能源車產業前景添變數。

新能源車綠能

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