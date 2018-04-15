MWC國家館上秀 展示科技應用

2018-04-15 00:33 經濟日報 趙國婷



每年MWC會場除各家廠商百花齊放，展示最新的應用產品與技術能量，許多國家也邀集國內具備創新能量的廠商以國家館方式參與，包含以色列、瑞典、英國、加拿大、法國等，齊聚不少新創業者在MWC曝光，成為觀測全球行動通訊與物聯網新創風向球之一。

台廠佐臻以MR混合實境智慧眼鏡「J-Reality」入圍 MWC GLOMO Awards 的「Best Connected Consumer Device」，就是與以色列廠商 Infinity AR合作，透過該公司的軟體平台，提供3D場景建模與AR互動應用內容，使用者配戴智慧眼鏡即可看到兼具擴增實境與深度感測運算的3D影像。加拿大廠商Aris MD則將AR/VR運用在外科手術，提供AR眼鏡讓醫生於手術前可看到3D的電腦斷層與核磁共振影像，幫助醫生準確掌握病人實際狀況。

物聯網創新應用帶給民眾很多生活便利，但也存在不少挑戰，例如：年長者居家照護與監控，因為還須配戴額外的裝置而降低意願。

以色列廠商Vayyar透過雷達之接收與反射進行3D影像感測，在不需要光源、不受環境干擾、無需額外配戴裝置、可穿透物體，能提供相關的服務。該公司是以偵測乳癌開始，藉此方式降低婦女進行乳癌檢查的不適感，後來拓展到不同應用領域，如智慧家庭、行車安全監控、智慧建築與零售等。

另外，物品的定位與追蹤已有許多解決方案問世，尤其室外定位技術更成熟，唯耗電量是主要挑戰；室內定位雖有不少可行方案，但準確率仍待加強。瑞典業者Wittra提供室內與室外的定位解決方案，強調準確率高，而室外可做長距離偵測(約500-1,000 公尺)，且可維持至少一年的用電量。這項解決方案也讓該公司被國際知名投資風向雜誌《紅鯡魚》（Red Herring）評選為「2017歐洲科技百強」。

以色列廠商Mobile Physics以感測器融合的軟體技術，利用手機即可進行環境感知偵測。

手機收集到資訊如溫度、濕度、汙染物、風速、風向等，透過數據分析、演算與學習，即可進行數據評估與應用，並可與開發者合作開發更多之應用領域，如戶外廣告推撥、能源調度、室內溫度調設等。

英國廠商Pixelpin展出以圖片當做密碼，讓使用者更易於記憶，也更安全。

(作者是工研院資通所經理)