親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
收益成長專區
2018報稅須知
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報
定期定額123

物聯網進化 人工智慧幫忙

2018-04-15 00:33經濟日報 陳佳滎

MWC 2018物聯網終端有幾點重要趨勢，第一個是AI成為物聯網舞台中心：從2018 MWC可看到AIoT時代來臨，人工智慧(AI)成為物聯網(IoT)舞台中心，從IoT發展三階段架構(即終端連接、平台分析與應用服務)都可看到AI身影。例如： GumGum的AI廣告應用-媒體贊助測量，能利用AI圖型辨識，在足球比賽期間確定每個贊助商的品牌展示位置確切螢幕時間，並幫助量化贊助商獲得的螢幕時間。

第二是NB-IoT有望成為LPWA主流：展會上各種最新的窄頻物聯網(NB-IoT)晶片、軟體、服務方案與技術展示競相爭艷，包括智慧農業、水與電錶監控、橋樑監測、緊急事件和智慧鎖等應用。網通廠商思科表示，預期至2020年將有超過1億個NB-IoT終端裝置。由此可見，NB-IoT有望成為2018年低功耗廣域(LPWA)技術新主流，成為電信營運商佈局物聯網市場的主流通訊技術。

第三是物聯網驅動邊緣運算發展：IoT發展趨勢下，車聯網、擴增實境(AR)與虛擬實境(VR)等創新應用對網路頻寬與延遲要求極高，目前雲端運算架構不易滿足即時反應需求。為滿足端點大量資料、低延遲的需求，以分散式運算架構為核心的邊緣運算架構將興起。

第四是物聯網安全成為優先事項：隨著IoT設備的暴增，安全問題變更加嚴峻，區塊鏈具備安全性、去中心化等特性，成為物聯網不可或缺關鍵。區塊鏈雖可在IoT安全發揮作用，但安全不能只靠軟體，需從硬體設備、網路、平台到軟體，在所有環節上都需將安全置於首位，才能保障IoT安全。

由於台灣物聯網產業鏈以終端硬體較具優勢，平台與系統整合為主要缺口，未來若能整合終端、網路傳輸、系統整合優勢，善用AI、NB-IoT、邊緣運算等新興技術，搶先布局交通、健康、製造等領域，將可強化應用服務能量，掌握物聯網獲利關鍵。

今年MWC智慧行動終端有很多重點趨勢，包括新一波行動AI風潮，各家手機廠搭載AI功能，且不是少數高階手機功能，逐漸成為手機基本配備。

全螢幕與雙鏡頭手機躍居主流，多數手機廠導入18:9全螢幕設計，牽動相關元件設計，如3D玻璃及異形切割等技術。如此一來，前鏡頭模組將透過新型封裝技術，縮小鏡頭模組基座面積，指紋感測將移至後蓋或以臉部辨識取代。(作者是工研院產經中心產業分析師)

工研院IEK小檔案

工研院產業經濟與趨勢研究中心（IEK）結合工研院強大技術研發後盾，為政府重要智庫之一。IEK的2020新願景期許成為「引領台灣產業價值創造的國際級智庫」，結合工研院技術產業化、跨領域及系統整合的優勢，提出並推動台灣產業與技術發展之關鍵議題，以躍升國家競爭力及產業附加價值。

物聯網手機廠

相關新聞

聯發科新晶片 傳奪OPPO大單

2018-04-15 00:33

華為新旗艦機 19日在台亮相

2018-04-15 00:49

行動通訊五大趨勢 領風騷

2018-04-15 00:33

MWC國家館上秀 展示科技應用

2018-04-15 00:33

啟雲14人菁英團隊 個個臥虎藏龍

2018-04-15 00:05

啟雲致勝心法／創業太燒錢 先以戰養戰吧

2018-04-15 00:05

丘立全攜手臉書 站上巨人的肩膀

2018-04-15 00:05

啟雲科技創意讚 3D拍拍 全球爆紅

2018-04-15 00:05

培訓團隊向心力的祕密武器 日月光原來靠這招

2018-04-14 20:10

兆豐銀電競大賽決賽 「超競」擊敗群雄獲得冠軍

2018-04-14 20:09

加速新零售布局 新北首家小米中和環球專賣店今開幕

2018-04-14 16:44

亞太大數據投資奔147億美元

2018-04-14 13:45

AIOT時代 台灣要軟硬通吃

2018-04-14 13:45

蘋果帶動AMOLED 要摺疊先克服面板太厚問題

2018-04-14 10:36

科技五傑 節能成果豐

2018-04-14 01:17

MLCC缺貨 供應鏈備戰

2018-04-14 00:01

華碩強打電競 開體驗店

2018-04-14 00:01

他跟張忠謀學溝通 扭轉半導體規則

2018-04-09 11:14

阿里砸95億美元 吃下「餓了麼」

2018-04-02 12:28
看更多

熱門文章

2017觀光飯店排名揭密！晶華九連霸 六福皇宮進十強

2018-04-14 14:35

關閉品花苑....雲朗沒說的三大雄心

2018-04-14 18:08

美公布匯率操縱國觀察名單 台灣未列入

2018-04-14 12:21

台電賞花秘境不私藏 周末約會來這就對了

2018-04-14 15:32

合庫銀挺花蓮 首長會議暨理財業務研習營移師花蓮舉辦

2018-04-14 18:17

培訓團隊向心力的祕密武器 日月光原來靠這招

2018-04-14 20:10

蘋果帶動AMOLED 要摺疊先克服面板太厚問題

2018-04-14 10:36

王令麟：東森新連鎖 拚超越外商直銷

2018-04-14 19:02

換屋族適用自用住宅重購退稅 戶籍要設對

2018-04-14 12:17

AIOT時代 台灣要軟硬通吃

2018-04-14 13:45

兆豐銀電競大賽決賽 「超競」擊敗群雄獲得冠軍

2018-04-14 20:09

渣打夠力 獲中東法人青睞

2018-04-14 01:26

亞太大數據投資奔147億美元

2018-04-14 13:45

振興花蓮觀光 賴揆洗手做豆腐乳

2018-04-14 12:02

賴揆拚觀光 體驗客家染布做花手巾

2018-04-14 16:54

聯發科新晶片 傳奪OPPO大單

2018-04-15 00:33

品花苑自助餐5月16日熄燈 轉型助提升獲利

2018-04-14 19:00

加速新零售布局 新北首家小米中和環球專賣店今開幕

2018-04-14 16:44

民視下架危機露曙光 授權費關鍵爭議傳有解

2018-04-14 16:36

菲棉蘭佬台灣商會交接 承諾支持新南向

2018-04-14 23:45

物聯網進化 人工智慧幫忙

2018-04-15 00:33

中東再掀戰火／總統指示政院 穩住股市物價

2018-04-15 00:42

水利署攜手產業節水有成 紓緩南部水情

2018-04-14 12:15

民視授權爭議談不攏 NCC下週密集協處

2018-04-14 16:35

華航攜手法航 16日起直飛巴黎

2018-04-15 00:49

券商App助攻 股市電子交易比率衝破56%

2018-04-15 00:06

華為新旗艦機 19日在台亮相

2018-04-15 00:49

卡達來台發債60億美元

2018-04-14 01:26

3月外銷訂單20日公布 恐衰退

2018-04-15 00:47

匯市最前線／外資匯出 台幣本周偏弱

2018-04-15 00:40

利誘銀髮族 衝高App電子投票使用率

2018-04-15 00:06

每周一勢／前二月出口東協增2.5％

2018-04-15 00:07

中經院 18日可能上修經濟成長

2018-04-15 00:47

證券商拚人氣 行動載具功能大進化

2018-04-15 00:06

行動通訊五大趨勢 領風騷

2018-04-15 00:33

台灣168／外銷接單...資通信占最大宗

2018-04-15 00:07

MWC國家館上秀 展示科技應用

2018-04-15 00:33

啟雲14人菁英團隊 個個臥虎藏龍

2018-04-15 00:05

啟雲致勝心法／創業太燒錢 先以戰養戰吧

2018-04-15 00:05

啟雲科技創意讚 3D拍拍 全球爆紅

2018-04-15 00:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top