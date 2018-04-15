物聯網進化 人工智慧幫忙

2018-04-15 00:33 經濟日報 陳佳滎



MWC 2018物聯網終端有幾點重要趨勢，第一個是AI成為物聯網舞台中心：從2018 MWC可看到AIoT時代來臨，人工智慧(AI)成為物聯網(IoT)舞台中心，從IoT發展三階段架構(即終端連接、平台分析與應用服務)都可看到AI身影。例如： GumGum的AI廣告應用-媒體贊助測量，能利用AI圖型辨識，在足球比賽期間確定每個贊助商的品牌展示位置確切螢幕時間，並幫助量化贊助商獲得的螢幕時間。

第二是NB-IoT有望成為LPWA主流：展會上各種最新的窄頻物聯網(NB-IoT)晶片、軟體、服務方案與技術展示競相爭艷，包括智慧農業、水與電錶監控、橋樑監測、緊急事件和智慧鎖等應用。網通廠商思科表示，預期至2020年將有超過1億個NB-IoT終端裝置。由此可見，NB-IoT有望成為2018年低功耗廣域(LPWA)技術新主流，成為電信營運商佈局物聯網市場的主流通訊技術。

第三是物聯網驅動邊緣運算發展：IoT發展趨勢下，車聯網、擴增實境(AR)與虛擬實境(VR)等創新應用對網路頻寬與延遲要求極高，目前雲端運算架構不易滿足即時反應需求。為滿足端點大量資料、低延遲的需求，以分散式運算架構為核心的邊緣運算架構將興起。

第四是物聯網安全成為優先事項：隨著IoT設備的暴增，安全問題變更加嚴峻，區塊鏈具備安全性、去中心化等特性，成為物聯網不可或缺關鍵。區塊鏈雖可在IoT安全發揮作用，但安全不能只靠軟體，需從硬體設備、網路、平台到軟體，在所有環節上都需將安全置於首位，才能保障IoT安全。

由於台灣物聯網產業鏈以終端硬體較具優勢，平台與系統整合為主要缺口，未來若能整合終端、網路傳輸、系統整合優勢，善用AI、NB-IoT、邊緣運算等新興技術，搶先布局交通、健康、製造等領域，將可強化應用服務能量，掌握物聯網獲利關鍵。

今年MWC智慧行動終端有很多重點趨勢，包括新一波行動AI風潮，各家手機廠搭載AI功能，且不是少數高階手機功能，逐漸成為手機基本配備。

全螢幕與雙鏡頭手機躍居主流，多數手機廠導入18:9全螢幕設計，牽動相關元件設計，如3D玻璃及異形切割等技術。如此一來，前鏡頭模組將透過新型封裝技術，縮小鏡頭模組基座面積，指紋感測將移至後蓋或以臉部辨識取代。(作者是工研院產經中心產業分析師)

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工研院產業經濟與趨勢研究中心（IEK）結合工研院強大技術研發後盾，為政府重要智庫之一。IEK的2020新願景期許成為「引領台灣產業價值創造的國際級智庫」，結合工研院技術產業化、跨領域及系統整合的優勢，提出並推動台灣產業與技術發展之關鍵議題，以躍升國家競爭力及產業附加價值。