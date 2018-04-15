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行動通訊五大趨勢 領風騷

2018-04-15 00:33經濟日報 陳梅鈴

2018年行動通訊世界大會（Mobile World Congress）的主軸為「Creating a Better Future(創造美好的未來)」，希望透過新技術、新產品、新服務為人民帶來更美好的未來。從大會主題演講「Creating a Better Service Provider（創造美好的服務營運商）」來看，主辦單位GSMA協會、電信業者NTT DoCoMo、中國移動、Telia、Telefonica、Vodafone等均表示，美好的未來將建構在5G物聯網之上。

例如：NTT DoCoMo預計在2020年東京奧運，透過5G網路和各種感測器提供美好的聯網應用，包括以車聯網做為奧運村內的交通工具，為觀眾和運動員帶來非凡的交通體驗；運動員透過VR、AR、穿戴式裝置進行模擬訓練，改變備戰比賽方式。

綜觀大會主軸，圍繞在5G、行動終端、服務內容、人工智慧(AI)、物聯網等五大議題，涉及的產業除通訊業者，也延伸至工廠、醫療、零售、交通運輸等專業領域，整體產業生態將以跨域合作創造行動通訊服務新市場。綜觀MWC 2018重點，5G、AI、物聯網、智慧終端、服務內容的跨域整合，將有機會解決行動通訊市場所面臨的營收成長趨緩、資本支出/營業費用持續增加的挑戰，並以虛擬化網路、開放架構網路降低網路營運成本。

（作者是工研院產經中心產業分析師）

2018年MWC五主軸 圖／經濟日報提供
2018年MWC五主軸 圖／經濟日報提供
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主軸一>>行動終端微創新

5G、AI為手機注入新亮點。行動終端在硬體設計上，雙鏡頭、全螢幕設計、指紋辨識、臉部辨識、無線充電、生物感測等已是旗艦機種的標準配備，今年在5G和AI注入下，讓手機有新亮點。5G標準將於2018年6月完成第二階段的制訂，各晶片廠商紛紛宣布2019年初推出商用化晶片，5G智慧型手機有望在2019年推出。另外，許多手機晶片開始支援AI運算，目前主要應用在照相、用戶使用習慣分析、觀察用戶周遭環境等，手機可根據使用者需求，提供個人化的服務，在5G和AI帶動下，可望創造成長需求。

主軸二>>5G加速產業轉型

5G網路除提供行動寬頻服務，將與智慧城市、交通、醫療、重工業等領域更緊密結合。在技術發展上，5G網路朝開放式、虛擬化發展，並將結合AI、邊緣運算等技術，建構自動化的網路，而各國政府和國際電信聯盟(ITU)正加速頻譜執照的釋出作業。其中Sub-6GHz頻段如3.5GHz已有許多國家開放使用，高頻28GHz、60GHz、77/79GHz也將廣泛運用在5G服務。5G來臨，將加速新應用、新技術、新頻譜的合作與轉型，創造更智慧的下世代行動通訊網路。

主軸三>>物聯網結合新技術

今年展會的物聯網應用，以智慧農業、水與電表監控、橋樑監測、緊急事件、智慧照明、智慧鎖為重點領域；利用許多新興技術如AI、窄頻物聯網(NB-IoT)、邊緣運算在物聯網服務提供上，例如終端連結、平台分析、應用服務都有採用AI解決方案，正式迎接AIoT時代的來臨。而整體產業在上下游合作下，物聯網應用服務可在更穩定、更低延遲、更安全的環境中運作，且朝降低硬體成本、優化用戶體驗方向精進。

主軸四>>AR影音新體驗

AR跨入更多智慧手持裝置。

愛立信預估，2023年行動數據流量將有73%來自影音內容，AR/VR應用將促使數據流量快速增加。IDC預估，AR/VR產值在2021年將達2,150億美元，較2017年的114億美元成長近19倍。

主軸五>>AI延伸至新應用

過去AI主要用在手機、智慧音箱、機器人等產品，提供語音使用者介面、人臉解鎖、拍照辨識等功能。Gartner預估，2017年智慧型手機約有10%內建AI，2022年更提升至80%。今年MWC開始延伸至AR/VR、5G網路、邊緣運算、物聯網、OTT影音服務，例如：5G網路與AI結合，讓網路參數的配置降到最低；影音服務與AI結合，可精準推薦用戶喜歡的影片、廣告，提升用戶的黏著度。

5G物聯網智慧型手機

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