民視授權爭議談不攏 NCC下週密集協處

2018-04-14 16:35 中央社 中央社



凱擘、台固、TBC三大有線電視業者，與民視頻道授權談不攏，經NCC調處，臨時授權延長到30日；有業者透露，NCC16日到20日已連排5天協調會，力促系統台與民視盡快解決爭議。

針對民視授權爭議，凱擘接受中央社記者訪問表示，民視堅持將新聞台、第一台、台灣台3個頻道「包裹出售」是雙方談判僵持最大關鍵，凱擘會以消費者收視權益為最大依歸，盡力達成共識。

業界人士分析，民視新聞台在整體頻道中收視表現不錯，系統台普遍認為新聞台上架不是問題，但民視堅持「母雞帶小雞」，把第一台與台灣台包裹出售，且未替這2台定價，也沒說明未來收費狀況，在「妾身未明」情況下接受上架，未來恐如同TBC與運動頻道ElevenSports爭議一樣，想下架還須經NCC調處。

Eleven Sports去年首年以試看方式免費提供授權，今年起要收費，TBC寄出對Eleven Sports下架通知，但勢必還須經NCC調處程序。

業界人士進一步指出，民視要求包裹出售，與將上路的多元分組付費精神背道而馳，更違反公平交易法「以不正當限制交易相對人的事業活動為條件，而與其交易的行為」。

NCC規劃「有線電視多元選擇付費機制規劃」草案，要求業者得提至少2組基本頻道，且解除新台幣600元資費上限、讓頻道商可自組套餐等，最快明年上路。

民視與系統台授權爭議已延宕4個月仍無共識，市場擔憂因應多元選擇付費上路，系統台與頻道商談判會更複雜難解。系統台業者私下表示，關鍵仍取決於主管機關如何制定草案方向，如果多數用戶仍維持「吃到飽」模式，頻道授權談判仍會維持既有模式，不至於成為挑戰。

市場更傳出某系統台要求民視3台以套餐方式提供收視戶單選，業界分析，這似乎是想為多元付費做準備，等於讓民視成為面向市場殘酷舞台的第一號選手，但民視是否讓步還是未知數，市場也還在等待能挽救僵局的橄欖枝。