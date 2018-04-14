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紛擾4個月 民視有線系統授權仍喬不攏

2018-04-14 16:33中央社 中央社

民視去年底跟有線系統台灣寬頻（TBC）商談民視新聞台授權合約時，要求統包三台共同授權，台灣寬頻不服，雙方在NCC介入下，以臨時授權方式延長協處時間至今4個月仍無共識。

凱擘去年宣布放棄頻道代理業務後，原本由凱擘代理的民視開始單槍匹馬和系統商談，但在與TBC協商今年「民視新聞台」頻道授權時，雙方談判不成，鴻海副總裁呂芳銘旗下有線系統TBC表示，不排除下架民視新聞台，引發外界震撼。

TBC所屬的北視系統台去年12月26日發函給新竹縣政府表示，多次與民視新聞台頻道協商授權播送，卻未達協議，也未能取得臨時播送授權同意書，為避免侵權，民國107年1月1日起緊急下架民視新聞台。

TBC認為，以往民視商業授權是民視不需支付上架費，相對TBC也不用支付權利金，但對方今年卻要求不但要「民視新聞台」、「民視第一台」及「民視台灣台」3頻道包裹上架，還要收每戶收看頻道的有線電視新台幣2元費用，等於要原本僅上架民視新聞台的TBC，多上另外兩頻道。

國家通訊傳播委員會（NCC）去年12月29日首度找雙方調處，民視董事長郭倍宏出席，達初步共識，TBC獲民視新聞台單一頻道臨時授權，期限從明年1月1日到2月15日，但期間商談仍無結果，又延長授權到3月31日，到期時再延長到4月15日，NCC歷經5次調處依舊破局，4月11日確認再延長到月底。

TBC表示，協商大門永遠敞開，但民視不能強迫系統台上架原本沒有的頻道，希望雙方在月底前達成共識，假使最終無法獲民視新聞台授權，為避免侵權，就會下架民視新聞台。

NCC發言人翁柏宗說，NCC立場就是維護訂戶收視權，健全產業發展，可體諒業者要把利益極大化考量，但雙方應理性討論，創造雙贏局面。

另外，凱擘、台固有線系統部分，本身就有上架「民視新聞台」、「民視第一台」及「民視台灣台」3頻道，但權利金部分喬不攏，也跟TBC一樣，獲臨時授權到月底，將持續協商。

NCC有線電視

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