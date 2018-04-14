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科技五傑 節能成果豐

2018-04-14 01:17經濟日報 記者謝佳雯張瑞益張義宮／台北報導

行政院計畫針對工業用電大戶訂出5%節能目標，在國際節能減碳趨勢下，國內設有大型生產基地的台積電、聯電、日月光、面板雙虎，這幾年早已搶先推動各項節電措施，領先政策。

台積電在2016年提出單位產品用電量較2010年減少8%，實際績效減少用電8.5%；2020年的願景則是單位產品用電量較2010年減少12%，累計2016年到2025年節電總量達28億度。

台積電也對供應商公布節能目標，預計2025年在設備上減少電用量21%，希望供應商共同朝此方向努力。

台積電節電

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