燦坤滿額禮 送宏碁小跑車筆電等

2018-04-12 21:13 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



3C通路燦坤（2430）利用手機會員APP助攻銷售，及採用滿額禮大方送的策略，帶動業績成長；此次春季會員特典祭出滿6萬元就送送宏碁小跑車筆電、滿12萬元送LG吸塵器、滿20萬元dyson空氣清淨機等高值贈品，預計是吸晴商品。

燦坤指出，元月的會員特典三個滿額禮贈品 分別是瑞軒AmTRAN 32型LED顯示器；Dyson V6 SV03 無線吸塵器；以及iPhone 8，帶動很不錯的業績表現，加上以會員APP助攻銷售，也獲得良好成效。會員APP能提高行銷彈性，針對不同消費族群的會員主動出擊。

尤其在元月會員特典祭出眾多會員APP綁卡限定才能享有的商品優惠，及三檔超高回饋滿額禮，除獲得市場廣大迴響，其中一檔Dyson V6 SV03 無線吸塵器滿額禮，在門市營業後7分鐘即全數兌領完，創下會員特典歷來滿額禮最快兌領完畢紀錄。有鑑於此，此次4月會員特典祭出3檔超值滿額禮，期待能再帶動會員APP綁卡數出現新一波顯著成長。