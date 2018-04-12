OTT時代來臨 童子賢：中小型內容創作者機會大

2018-04-12 21:08 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



網路科技快速變革，帶動OTT產業發展，也改變大眾影音收視習慣。和碩聯合科技董事長童子賢今天表示，OTT時代來臨，網路有如翅膀，讓中小型內容創作者可以御風而行，帶來機會。

他舉例，過去好的電台節目，受限於功率，收聽者有限；但在OTT的年代，只要透過網路，整個華人世界都可以收聽，商機也更大，重點只在於消費者喜不喜歡。

OTT（over the top），指透過網路提供內容之服務，隨網路科技發展，OTT產業也逐漸茁壯，如台灣觀眾較熟悉的影音串流平台Netflix、KKBOX與friDay等，成為百家爭鳴並受政府重視的產業。

台灣線上影視產業協會理事長錢大衛表示，台灣OTT影視業者大致可分為三種：線上影音平台業者、頻道業者、電信業者/有線電視業者，雖然業者為數眾多，但市場趨勢將走向大者恆大，未來三年將為市場重整的關鍵。

勤業眾信會計師事務所總裁郭政弘表示，近年資訊通訊科技產業快速發展，智慧型手機與平板電腦的普及已改變大眾的影音收視習慣，造就「多螢移動收視」人口的需求大幅成長，進一步帶動台灣OTT產業進入群雄戰國時代。

郭政弘指出，台灣目前本土OTT業者已超過15家，包含電信業者、新型態的線上影音平台業者、網路公司、傳統電視台等皆已積極投入資源，期待OTT產業蓬勃發展帶動台灣影視產業再度起飛，發揮台灣文化影響力，將台灣內容軟實力推展到整個亞洲及全球市場。

錢大衛指出，現今影音市場的消費者多以內容為主要考量，對於影音平台的忠誠度相對低，因此台灣OTT業者面臨最大的勁敵不是國外OTT業者，而是盜版業者。