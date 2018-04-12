德州儀器攜手在台夥伴 搶攻汽車應用

2018-04-12 19:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瑞益 ╱即時報導



德州儀器（TI）於台北國際車用電子展上與台灣科技廠明泰（3380）等廠組成的「次世代駕駛資訊平台研發聯盟」，搶進先進駕駛輔助系統(ADAS)、先進雷達技術、車載資訊娛樂系統以及車身電子與照明。

德州儀器（TI）長期以來，與全球主流汽車供應商、軟硬體整合商及OEM廠商建立緊密的合作關係，提供快速且精準的車用解決方案。此外，TI與中華汽車在台成立的「次世代駕駛資訊平台研發聯盟」亦邁入第4年，除了整合台灣軟硬體廠商的技術優勢外，今年更加入了新創與學術單位。

「次世代駕駛資訊平台研發聯盟」成立於2015年，發展至今，聯盟成員包括台股上市櫃公司中華汽車、明泰科技之外，還包括帷享科技、廣睿國際、佐臻、晨云軟件、愛唯秀以及台灣科技大學等7位合作夥伴。

TI表示，與聯盟成員合作充分發揮並運用各公司的優勢、能力與資源，共同打造完整的車用電子供應系統，包括ADAS、車用連接技術、車載資訊娛樂系統、車身與車燈電子解決方案推向國際。

此外，TI也指出，透過平台的建立，次世代駕駛資訊平台研發聯盟不僅促進台灣廠商彼此合作交流，也將先進的汽車解決方案推向國際，為進入汽車的下個世代做足準備，未來台灣相關廠商，也可望由過去在資訊、通訊相關領域的經營，跨足到市場規劃同樣強力成長的車用電子領域，業績也有機會同步受惠。