親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
收益成長專區
2018報稅須知
六福皇宮將熄燈
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報
定期定額123

快去看臉書存你什麼個資！紐時科技記者3大發現

台大醫、北一女都受害 變態色狼偷拍女廁4年還分類收藏

德州儀器攜手在台夥伴 搶攻汽車應用

2018-04-12 19:43經濟日報 記者張瑞益╱即時報導

德州儀器（TI）於台北國際車用電子展上與台灣科技廠明泰（3380）等廠組成的「次世代駕駛資訊平台研發聯盟」，搶進先進駕駛輔助系統(ADAS)、先進雷達技術、車載資訊娛樂系統以及車身電子與照明。

德州儀器（TI）長期以來，與全球主流汽車供應商、軟硬體整合商及OEM廠商建立緊密的合作關係，提供快速且精準的車用解決方案。此外，TI與中華汽車在台成立的「次世代駕駛資訊平台研發聯盟」亦邁入第4年，除了整合台灣軟硬體廠商的技術優勢外，今年更加入了新創與學術單位。

「次世代駕駛資訊平台研發聯盟」成立於2015年，發展至今，聯盟成員包括台股上市櫃公司中華汽車、明泰科技之外，還包括帷享科技、廣睿國際、佐臻、晨云軟件、愛唯秀以及台灣科技大學等7位合作夥伴。

TI表示，與聯盟成員合作充分發揮並運用各公司的優勢、能力與資源，共同打造完整的車用電子供應系統，包括ADAS、車用連接技術、車載資訊娛樂系統、車身與車燈電子解決方案推向國際。

此外，TI也指出，透過平台的建立，次世代駕駛資訊平台研發聯盟不僅促進台灣廠商彼此合作交流，也將先進的汽車解決方案推向國際，為進入汽車的下個世代做足準備，未來台灣相關廠商，也可望由過去在資訊、通訊相關領域的經營，跨足到市場規劃同樣強力成長的車用電子領域，業績也有機會同步受惠。

車用電子明泰中華汽車

相關新聞

宏碁攻智慧醫療 打造流感預報站

2018-04-12 01:58

童子賢：OTT時代內容為王 好創作征服世界

2018-04-12 19:08

暗黑惡火中的救命光！工研院獲得愛迪生銀獎

2018-04-12 17:49

工研院流體驅動救難技術 獲愛迪生銀獎

2018-04-12 14:46

觀察站／五哥搶進醫療 著眼高毛利

2018-04-12 14:46

PC出貨量連跌14季 雙A吊車尾

2018-04-12 14:42

父母管控商機旺 電信業聚焦

2018-04-12 14:15

ADAS錢景可期 台廠供應鏈浮出檯面

2018-04-12 13:51

太陽能本週報價多持平 後市可望升溫

2018-04-12 13:20

高雄軟體園區攜手宏碁 打造智慧停車服務系統

2018-04-12 12:39

美利達攻歐美電動自行車 Q1營收占比25%

2018-04-12 10:59

TBC民視爭議 延長協商

2018-04-12 01:58

想和孫子孫女吃飯…施爺爺想出好點子

2018-04-12 01:58

台灣大M+進化 變行動分機

2018-04-12 01:58

台達電8K投影 秀崑曲大戲

2018-04-12 01:58

宏碁培育小金雞 艦隊成形

2018-04-12 01:58

蔡力行：智慧手機市況回升

2018-04-12 01:58

蔡力行給創業者建議 從差異找創新

2018-04-12 01:58

盧布重貶 恐衝擊雙A出貨

2018-04-12 01:50

劉德音談人工智慧 還有百倍發展空間

2018-04-12 00:31

聯發科、高通有共同挑戰 周漁君：過度競爭

2018-04-11 19:12

蔡力行：半導體業續成長 台廠毛利要加油

2018-04-11 18:45

暌違七年 陸宣布 第四次中日經濟高層對話16日東京舉行

2018-04-11 17:18

5G到底要怎麼賺錢？想像一下未來你的生活可能會是這樣

2018-04-11 15:43

他跟張忠謀學溝通 扭轉半導體規則

2018-04-09 11:14

阿里砸95億美元 吃下「餓了麼」

2018-04-02 12:28
看更多

熱門文章

李麗秋：國貿系快沒了 人才培養不易

2018-04-12 01:58

上網賣屋放這種照片 網友：屋主自我放棄了嗎？

2018-04-12 11:36

企業人資主管：缺這兩個能力 一流學府畢業也不敢用

2018-04-12 09:00

陸12項金融大開放 台灣業者利多

2018-04-12 01:08

所得稅新制 掌握4關鍵讓你省很大

2018-04-12 16:45

大通證將停發？賴正鎰：沒聽說、但飯店確實災情慘重

2018-04-12 12:15

中裕國際級大藥 在美開賣

2018-04-12 01:29

生技業進入「真刀真槍」時期 中裕愛滋藥4月可望開賣

2018-04-11 21:32

輕軌題材退燒好快...基隆首季推案降冰點

2018-04-12 10:41

陸開大門 國銀將掀參股熱潮

2018-04-12 01:11

新南向 新難向？國泰金進軍大馬踢鐵板

2018-04-11 23:25

新南向論壇／王文淵會翁朝棟 不排除進一步合作

2018-04-12 01:58

解決缺地！ 工業區立體化上路 樓板面積增45萬坪

2018-04-12 12:49

名家觀點／公司治理…不能踩著小碎步前進

2018-04-12 01:49

這檔基金 兆豐銀2周狂募35億元

2018-04-11 20:27

宏碁培育小金雞 艦隊成形

2018-04-12 01:58

被扶養人過世 扣除額不縮水

2018-04-12 00:44

影／國泰人壽總經理劉上旗 國泰兩度調降六福皇宮租金

2018-04-11 21:44

信義新服務 助攻土地活化

2018-04-12 01:58

想和孫子孫女吃飯…施爺爺想出好點子

2018-04-12 01:58

影／國泰：跟同星級同業相比 六福皇宮餐飲較弱

2018-04-11 22:18

迎高齡社會 國壽劉上旗宣示三年保障保單要翻倍

2018-04-11 21:33

投顧：通膨溫和 Fed將延續緩升息政策模式

2018-04-12 10:15

盧布重貶 恐衝擊雙A出貨

2018-04-12 01:50

業務最前線／從抱怨看見機會

2018-04-12 04:56

影／國泰金南向失利 顧立雄 非關政治

2018-04-11 22:18

第一棟具愛馬仕血統飯店宅 樣品屋公開

2018-04-12 09:37

國賓董座許育瑞：飯店不能只靠觀光客

2018-04-12 16:02

仁寶轉型 搶攻百億寵物商機

2018-04-12 14:46

獨家讓利沒了 競爭變激烈

2018-04-12 01:14

生技股甩低氣壓 頻傳捷報

2018-04-12 01:29

台幣午盤爆量9.13億美元 貶值4.8分

2018-04-12 12:24

夾娃娃機台氾濫 民代籲稅局稽查

2018-04-12 00:44

蔡力行：智慧手機市況回升

2018-04-12 01:58

羅瑋：5、6月時全球金融市場可能出現較大波動

2018-04-12 09:08

產創條例修法初審通過 員工取得獎酬股票擇低課稅

2018-04-12 11:43

劉德音談人工智慧 還有百倍發展空間

2018-04-12 00:31

新南向論壇／中鋼深耕越南 已投資600億

2018-04-12 01:58

特力轉骨 兩引擎熱轉

2018-04-12 01:58

新南向變新難向？ 台與馬來西亞央行仍未簽監理MOU

2018-04-11 21:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top