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遠傳信義威秀旗艦門市 明日開幕

2018-04-12 16:28經濟日報 記者彭慧明╱即時報導

遠傳電信近期改裝信義區信義威秀旗艦門市，明（13）日將正式開幕。遠傳表示，除了傳遞品牌精神「只有遠傳 沒有距離」，打造門市硬體再進化，在軟體服務上更以消費者需求為考量，期盼提供「有愛無礙」的通訊科技「心」感受。

開幕當天舉辦趣味新潮闖關體驗活動，在遠傳信義威秀門市開幕月的兩周期間，也有多項驚喜優惠好康送。

新門市規劃有四大特色，包括嶄新的陳列規劃，建置環繞賣場的LED電視牆，傳遞「只有遠傳 沒有距離」的情感連結，因應IoT與物聯網的趨勢設置專屬新商品體驗區。

其次是全方位的friDay家族，從影音娛樂到消費購物，利用數位觸控互動螢幕，打造遠傳friDay串起數位生活的體驗；便利的行動櫃檯採全新行動化服務流程設計，服務人員於門市內以iPad進行全方位的銷售服務，迅速拉近與消費者的距離；還有貼心的自助專區提供自助繳費機的服務，及免費自助café休憩區，讓消費者可自在的利用平板體驗遠傳的數位內容與IoT相關產品。

遠傳及全虹門市15日起也正式開賣ASUS ZenFone 5 華碩AI智慧型手機，搭配遠傳4.5G超極速方案月付1,399元，手機0元起，再送Google Play購物金1,500元。

遠傳電信智慧型手機

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