企業人資主管：缺這兩個能力 一流學府畢業也不敢用

2018-04-12 09:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃晶琳 ╱即時報導



每年3到5月各大企業前進校園徵才的旺季，徵才議題將一路熱到畢業季，今年各企業大搶AI人工智慧、大數據等跨領域人才，遠傳電信人力資源暨設施行政管理群資深副總周博儀，參與各種徵才活動及主導企業人力資源，觀察表示，缺乏「獨立精神」跟「判斷能力」這兩種能力，即使是一流學府畢業生，也不敢用。

近年報章雜誌不斷提醒，畢業生到公司應職面試，最忌諱由父母陪同，周博儀觀察，時至今日還是有很多求職者由父母帶來面試，事實上，企業徵才，能力比學識重要，專業技能多數可以靠後天培養，而擁有獨立精神跟判斷力的能力，甚至比學識來的重要，如果沒有獨立精神跟判斷力的能力，即使是一流學府畢業也不敢用他。

進入AI人工智慧時代，很多職業或工作會被取代，2010年出生的小孩，未來畢業後找工作，就將面對機器人的挑戰，這些AI世代的小孩需要培養那些無法被機器人取代的，也成為AI世代父母最焦慮的事情。

周博儀認為，從教育面來觀察，培養小孩擁有機器人無法取代的能力相當重要，機器人擅長重複性例行性高的工作，進入AI人工智慧時代，人類擁有的能力中，跟情感相關的部分無法取代，需要判斷力的部分也無法取代，例如危機風險評估與判斷等。

周博儀表示，只要抱持敏銳學習跟好奇心，專業知識很容易後天學習，但是好奇心、觀察力、團隊合作、擁有同理心的客戶服務等都是要從小開始培養。

很多父母也苦惱，從幼稚園、小學開始，因為資源跟時間有限，應該讓小孩學習那些英文還是畫畫才藝，進入AI人工智慧時代，會不會人人耳朵上都有一個翻譯耳機，會的不僅是英文、中文，更是全球數十種語言。

周博儀認為，語言學習是環境影響大過於逼迫學習，自己小孩從小沒有進英文補習班，而是透過出國的機會，拓展國際視野，除了增加他跟外國人接觸對話的膽識，從過程中小孩也體會到語言的重要性，回台灣之後甚至自己上網學英文，因此透過激發好奇心之後的主動學習相當重要。

此外，對一個剛上幼稚園的小孩來說，周博儀認為，不管學習什麼都是對於腦部的開發，例如音樂跟美觀都是未來機器人很難取代，此外養成運動習慣也對於未來人生有很大幫助。