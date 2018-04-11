個資被利用 KPMG：臉書應負最大責任

2018-04-11 23:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蘇秀慧 ╱即時報導



臉書執行長祖克柏日前出席美國國會聽證會為臉書個資被利用致歉。KPMG安侯法律事務所執行顧問翁士傑表示，在司法單位做出任何裁決前，公眾輿論已經認定臉書在此次數以萬計的使用者及其朋友的個資被劍橋分析取得並利用的事件中，應負最大的責任。

翁士傑指出，產品與服務的使用者和提供者間互信關係的建立，必須植基雙方對於隱私的共識與尊重。如果產品與服務的提供者未事先取得使用者同意，就使用其個人資料，使用者就可能因為收到預期外的行銷廣告而感到隱私遭受侵犯。

翁士傑說，以目前正快速發展的Fintech、Regtech為例，若消費者不信任其個資可以受到嚴格的隱私保護與安全控管，將會舉步維艱，也難以廣泛推動與應用。

KPMG安侯建業數位科技安全負責人謝昀澤則表示，產品、服務提供者如欲運用大數據分析提供加值服務，必須妥適維繫與使用者間的信任關係，其面對的隱私保護挑戰包括「缺、一、不、可」四大類，「缺」乏透明度與追蹤機制、「一」個整體的隱私保護機制、「不」當的個資利用行為、「可」能的個資重新識別風險。

翁士傑強調，不論是歐盟即將施行的「個人資料保護規則」（GDPR），或者是美國聯邦貿易委員會近期討論的物聯網相關法規建議，皆強調隱私保護的重要性並將其視為挑戰，如妥善處理，不僅對消費者有利，更可以營造「從設計著手保護隱私」的大數據生態環境。

他表示，企業應該藉著這個機會尋求執行隱私保護政策的更佳機制，將負擔轉為機會，才能建立大眾信心。具有此類產品或能力的廠商，將可有效說服消費者，並成為未來市場的領導者。

翁士傑說，根據KPMG觀察，近期內美國及歐洲很可能開始要求銷售到美國及歐洲的產品或服務，應符合一定標準的隱私保護；換言之，未來通過隱私保護要求將成為產業的門檻，企業千萬不要抱著與個資保護法律遵循搏鬥的心態，更不可以對個資保護抱持著輕忽視的態度，必須要將GDPR要求的隱私保護核心思維融入產品、服務流程中，擁抱個資保護的理念。