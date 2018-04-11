台北國際車用電子展中 工研院成果亮相

2018-04-11 21:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



台北國際車用電子展中，工研院亮相台灣高鐵（2633）委託輕型電動車（巡軌車）、自動快充-電動機車共享系統，以及行人安全應用等成果，爭取新商機。

工研院表示，台灣高鐵公司委託工研院，基於經濟部技術處支持發展的電動動力及系統整合與驗證技術基礎下，共同設計開發「『軌道智能化電動巡檢機車」與「路線巡檢資訊系統」，尚在合作開發階段。

工研院指出，此專案具備輕量化、電動化、便利化、智能化四大特色。輕量化讓車體可快速拆解組裝，兩人即可進行搬運；電動化則以電能驅動與車輪包膠設計，讓運轉噪音從90分貝以上降至75分貝以下，降低對巡檢人員及高鐵路線周邊民眾的干擾。

座椅具備快速轉向便利化設計，由系統自動判別前進方向，並具有定速巡航控制功能；智能化的路線巡檢資訊系統，讓巡檢人員可以APP快速記錄現場狀況即時回報提升巡檢效率，並將系統化的資料格式經加密後回傳。

工研院強調，自動快充－電動機車具有共享系統的特色，提供嶄新的能源補充概念。在技術處科專計畫支持下，有別於燃油機車必須加油，電動機車必須長期充電 (約4小時)或建構大量電池交換的做法，只要輕鬆將電動機車推進自動充電座，車輛即自動被夾持鎖固定住，並進行適當充電。

整個流程包括自動夾持、鎖固、通訊、智慧充電連續動作一次完成，可在15秒內完成取車與還車，20分鐘內快速充電完畢，降低電池因人為搬運疏忽導致掉落、撞擊，以及忘記充電導致「電池過放」的風險。

行人安全應用則是由工研院技術移轉於鼎天國際，並共同合作開發的一款車對人V2P產品，此技術獲得2017消費性電子展 (CES)智慧汽車產品創新獎。主要將具有WAVE/DSRC功能的通訊單元設計成手機殼的形式，讓行人與週邊車輛可不斷地彼此相互傳遞訊息，在行人即將與車輛發生碰撞時，可透過智慧型手機對行人與駕駛進行警示，並且也可透過與穿戴式裝置配對，警示腳踏車、機車騎士與行動不便者，進而提升用路人道路之安全。

由經濟部技術處科技專案所支持的TARC台灣車輛研發聯盟，11日起在台北國際汽車零配件與車用電子展覽會中，透過自動化、聯網化及電動化三大展區，展出高達26項最新科研成果。