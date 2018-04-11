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PM2.5議題受重視 家電廠紛推新機爭取商機

2018-04-11 21:05經濟日報 記者張義宮╱即時報導

PM2.5議題日受重視，聲寶（1604）、大同、東元、三洋電、禾聯碩等上市櫃公司紛紛推出新機爭取商機，國際品牌大廠dyson也推新機，要在台灣中高階機種市場佔有領導地位。今年台灣市場規模上看20萬台以上，年增超過二成。

聲寶營銷總經理陳世昌指出，空氣問題引發消費者關注，帶動近年來中高階空氣清淨機的銷售規模，今年台灣市場規模上將逾20萬台，年增超過20%，成為小家電的主力產品。

陳世昌說，聲寶今年新開發上市二個全新機種，內建四層濾網，各有不同機能，並具有除濕、清淨兩大功能，一年四季均可使用，成為賣點。加上有高階機種的「阿沺牌ARKDAN」助陣，商品大都有APP遙控功能，挹注今年的銷售量將可倍增。

以聲寶總裁陳盛沺為名的ARKDAN空氣清淨，新上市機種有14L及18Ｌ玻璃鏡面高效清淨除濕機，超越2018年一級能效；PM2.5含量顯示及空氣品質燈號顯示讓新鮮空氣看得見，搭配獨家PICO PURE專利技術，可有效淨化空氣，免受PM2.5的威脅，這項產品朝向精品路線，在百貨公司、專賣店銷售。

大同訊電總經理張忠棋指出，隨空汙問題日益嚴重，消費者對於居住環境的空氣品質要求也同步提升。以清淨機來說，消費者選購首重過濾能力，販售的大同空氣清淨機機種皆可過濾PM2.5，並採用HEPA等級濾網，能過濾空氣中的微塵及雜質達99.9%以上，因此受消費者青睞，預估整年銷量相較去年可有倍數成長。

張忠棋表示，新款大同空氣清淨機加重過濾功能，配有HEPA活性碳濾網、負離子清淨功能，可高效淨化空間;另亦推出大同智慧清淨機除同樣具備有效過濾PM2.5外，配有Wi-Fi遠端遙控功能，更能彈性因應生活上的任何使用時機。

禾聯碩協理洪堯鴻說，目前有三款新產品上市，取名為禾聯小餅乾的機種熱賣，升降式機種也受垂青，後續有四款上市，銷售量相較去年將可倍增以上。

英國品牌的Dyson昨日來台發表最新智慧空氣清淨機，強調搭配獨家空氣濾淨模式，Dyson Pure Cool智慧空氣清淨機揭露肉眼看不見的髒汙，全新LCD螢幕即時顯示室內空氣品質報告，結合可去除有害氣體與揮發性有機化合物的活性碳濾網，可捕捉空氣中99.9%小至PM0.1的超微小粒子、過敏原和污染物。

Dyson的市場定位以中高階機種為主，此次搭配氣流倍增技術和350度順暢擺動，將淨化後的空氣吹送至全室每個角落，「風扇模式」及「擴散模式」適應多樣氣候，全年皆可使用。

PM2.5大同聲寶

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