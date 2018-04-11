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HTC 公布2018年股東常會紀念品品項

2018-04-11 17:57聯合報 記者鄒秀明╱即時報導

HTC（宏達電）今天公布2018年股東常會紀念品品項，凡於停止過戶起始日（4月28日）前仍持有HTC股票、符合領取紀念品資格之股東，將可領取黑色後背包乙個、及VIVELAND 虛擬實境樂園個人體驗抵用券新台幣200元乙張（限折抵單項單次體驗商品消費），抵用券有效期限至2019年4月30日止。

HTC 公布2018年股東常會紀念品品項。圖╱HTC提供
HTC 公布2018年股東常會紀念品品項。圖╱HTC提供
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