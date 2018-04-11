HTC 公布2018年股東常會紀念品品項

2018-04-11 17:57 聯合報 記者 聯合報 記者 鄒秀明 ╱即時報導



HTC（宏達電）今天公布2018年股東常會紀念品品項，凡於停止過戶起始日（4月28日）前仍持有HTC股票、符合領取紀念品資格之股東，將可領取黑色後背包乙個、及VIVELAND 虛擬實境樂園個人體驗抵用券新台幣200元乙張（限折抵單項單次體驗商品消費），抵用券有效期限至2019年4月30日止。