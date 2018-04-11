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運用大數據 宏碁與疾管署推流感預報

2018-04-11 10:24聯合報 記者黃昭勇╱即時報導

流感也可以用大數據、人工智慧（AI）來預測？疾病管制署與宏碁合作，今（11）日推出流感預報站，讓民眾可以最便利的方式查詢所在地區未來四周流感疫情動態，提早作好防護與應變。

流感疫情難以預測，主因流感病毒容易變異且易受氣候、連假南北交流影響，但運用AI技術與大數據分析，可使疫情掌握更加精準。

流感預報站主要是運用疾管署的類流感監測系統資料、健保資料庫，以及政府開放資訊中之氣象資料與行政區人口分布資料，以人工智慧的機器學習技術，建立視覺化且即時的疫情推估模型。

這些模型可成功預測全國各縣市未來四周流感疫情趨勢及門、急診就診人數，不僅提供各地衛生局與醫療院所做為在地防疫決策、疫情應變與就醫分流之參考，使防疫工作更加精準確實、醫療資源配置更加妥善，亦可做為民眾提早準備自我防護措施之參考。

衛生福利部部長陳時中表示，我國有完善的疫情監測系統和健保資料庫，運用這些資料導入大數據分析，使得流感預報站在預測類流感就診人數的準確度，遠高於國外類似的預測模式，使疫情預測更具參考價值，實為我國在醫療大數據應用上之豐碩成果。他感謝宏碁團隊的全力投入與貢獻，提供專業技術，協助開發，展現企業與政府攜手防疫之社會責任與典範。

宏碁公司榮譽董事長施振榮指出：「智慧城市的時代中，數據資料是最有價值的資產，如何提供民眾一個有系統的參與方式，從大數據中得到洞察，也反映出一個國家的創新價值。打造服務型的數位政府，帶動產業跨界數位創新、發展資料加值運用，才能真正永續經營，建設智慧台灣。」

宏碁電子化事業總經理萬以寧表示：「宏碁在AI相關技術已投入多年，在智慧醫療、交通、零售和金融等領域皆有完整的產業應用。在商用軟體事業單位合作防疫雲之後，我們感到很驕傲能再次與疾管署攜手，將資料科學的預測技術，運用在類流感疫情動態預測，為民眾提供自我防護的提醒，為醫療機構提供醫療整備的參考。」

為使民眾更易理解流感疫情現況，流感預報站內也提供全國流感人數和疫情現況分析的地理資訊視覺化面板，民眾可與疫情預測資訊對照參考，提早為預防流感做好準備。民眾與醫療衛生單位可直接連結至網站http://fluforecast.cdc.gov.tw，透過淺顯易懂的圖示與操作，即可掌握未來四周流感疫情動態，如同氣象預報一般方便迅速。

相關資訊可至疾管署全球資訊網（http://www.cdc.gov.tw）或撥打免費防疫專線1922（或0800-001922）洽詢。

疾管署與宏碁合作推出的流感預報站，可以透過大數據，預測未來四周的可能狀況，讓民眾...
疾管署與宏碁合作推出的流感預報站，可以透過大數據，預測未來四周的可能狀況，讓民眾早做預防。圖片／流感預報站截圖
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疾管署與宏碁合作推出的流感預報站，可以透過大數據，預測未來四周的可能狀況，讓民眾...
疾管署與宏碁合作推出的流感預報站，可以透過大數據，預測未來四周的可能狀況，讓民眾早做預防。圖片／流感預報站截圖
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類流感疫情宏碁

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