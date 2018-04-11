鴻海轉投資小鵬汽車 月底預售

2018-04-11 02:14 經濟日報 記者 經濟日報 記者 尹慧中 ／台北報導



鴻海積極布局車用電子，集團子公司策略投資小鵬汽車品牌的母公司，壯大汽車電子領域應用合作。彭博最新報導披露，小鵬汽車確定4月底開始預售首款電動車。業界認為，鴻海營運也將隨新應用推陳出新成長。

業界觀察，由於一般消費電子產品生命周期持續縮短，對單季營收上兆元的鴻海來說，勢必不能依賴單一應用領域，積極開拓更多網通與運算應用，以降低淡旺季波動風險。