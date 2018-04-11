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凱美銀彈充足 有利攻城掠地

2018-04-11 02:14經濟日報 記者 謝佳雯

被動元件龍頭國巨股價跟著業績一路上攻，市值進逼2,000億元大關，加上孫公司凱美售廠利益進帳，現金充裕，讓集團站在併購制高點，有利攻城掠地，今年可望成為國巨集團併購年。

去年至今，包括積層陶瓷電容、鋁質電解電容、鉭質電容、固態電容、晶片電阻等被動元件產品因缺貨導致價格不斷上漲，國巨集團受惠大，股價氣勢如虹。

國巨昨（10）日盤中股價最高站上559元，創歷史新高，市值達1,956億元，距2,000億元僅一步之遙。

國巨旗下電感廠奇力新股價也持續站穩百元大關，鋁質電解電容廠凱美和智寶股價同樣處於多年來相對高點，就股價和本益比來看，有利發動併購。

國巨併購元大

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