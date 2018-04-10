冠捷總裁宣建生是習主席最熟悉的台商 其來有自

2018-04-10 23:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



「蕭習會」上，大陸國家主席習近平與台灣代表團的會見約10幾分鐘，習近平主動點名台灣團成員之一的冠捷科技集團總裁宣建生，熱情稱呼他為「建生兄」、「我們是老朋友了」，宣總裁成為會與台商的焦點之一，顯見兩人交情匪淺。宣建生是習主席最熟悉的台商，其來有自。

1992年習近平當時在福州擔任市委書記時，和宣建生長談了一個晚上後，最後促成宣建生決定在福州福清建廠。

冠捷是福清出口金額最大、更是繳稅貢獻有力的台商，打造出全球最大液晶顯示器代工廠的成績單。畢業於成大的宣建生，所領導的冠捷總部在新北市中和，也是採購的大本營，一年對友達、群創、華映等的面板、零組件採購金額超過千億新台幣。

冠捷生產基地以大陸福清、廈門、武漢等地為主，宣建生是最早進入福建投資的台資企業之一，日後冠捷在香港掛牌。他在福清建廠過程，曾受到習近平支持及協助，由於福建是冠捷事業起飛的福地，也成為兩人有長期情誼、惺惺相惜的特殊感情。

宣建生說：「出生於福建，所以被取名為建生。」他並熱愛推動兩岸學子交流，搭建「冠捷橋」，造福許多

兩岸多校的國小師生互訪，不忘回饋，被譽為美談。「關愛與融合第4、揮愛寶島」將於5月2日在台舉辦，此次以兩岸四校樂樂棒球友誼賽為主題，用愛深入融合兩岸教育與文化。

回顧冠捷集團中國首廠落戶於福清，一晃眼27個年頭過去了。除了克盡本業責任之外更樂致力於推動海峽兩岸間，經貿、文化、科技、教育等交流與合作活動。多年來對於兩岸青年學子的青創、就業、教育學習與文化交流不遺餘力。

宣建生的座右銘是「天道酬勤」，將這四個大字請專家用書法完成，表框在辦公室內，勉勵自我以及期許員工都能夠認真在崗位上工作。他認為，上天偏愛勤奮的人們，付出的努力會有所回報。