陳泰銘出手 國巨集團入股佳邦

2018-04-11 02:14 經濟日報 記者 經濟日報 記者 謝佳雯 ／台北報導



國巨董事長陳泰銘。 報系資料照 分享 facebook

被動元件龍頭國巨孫公司凱美昨（10）日公告，累計持有同業佳邦逾1.13萬張持股，持股比例逾一成，躋身大股東之列。外界解讀，這可能是國巨集團發動新一波併購。

對於買進佳邦持股，凱美董事長翁啟勝表示，佳邦體質好，有發展前景，也是團隊紮實的好公司，希望藉由投資，拉近和經營團隊的距離。

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他並坦言，凱美本身所處的產業太傳統，必須尋找晶片式產品，佳邦產品線符合需求，希望未來可以從產品、業務、管理、客戶服務平台等層面合作。

不過，佳邦董事長鄭敦仁回應，事前並不知道對方要買股，但歡迎所有股東肯定和支持團隊經營。

他強調，只要股東全力支持經營團隊，且能為全體股東創造價值，就歡迎投資。

凱美昨日傍晚公告，於2月6日到4月10日間，累計斥資近3.51億元取得佳邦超過1.13萬張持股，平均價格30.82元，持股比例10.05%，成為大股東。

佳邦近日股價帶量強攻，連續兩天飆出兩根漲停板，昨日成交量衝破1.1萬張，終場收33.95元，漲3.05元，為2015年8月以來波段新高。市場研判，買盤應該就是來自凱美。

買進同業股權往往引起併購聯想，翁啟勝表示，佳邦鄭董事長投入被動元件產業已久，是值得尊敬的前輩，有許多值得學習之處；佳邦本身體質好、團隊札實，但價值被低估，希望藉由投資可拉近雙方經營團隊距離，取得合作契機。

至於這起投資案，國巨集團董事長陳泰銘是否知情？翁啟勝表示，投資對象由經營團隊自行評估，但確定投資後有向陳董事長報告。

凱美去年1月曾對另一家被動元件廠大毅發出公開收購邀請，當時計劃以每股24.76元公開收購大毅45%股權，但因大毅股價漲破公開收購價，最後收購未成。

翁啟勝表示，大毅目前價格已遠超過應有價值，雖替他們開心，但不符合投資標準，大毅投資案對凱美、智寶體系來說已經不存在。