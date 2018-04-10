紅色iPhone 8台灣列第2波出貨國家

2018-04-10 23:15 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何佩儒 ╱即時報導



蘋果今天宣布推出（PRODUCT）RED特別版紅色iPhone 8、8 Plus，台灣列在第二波銷售國家中，將在4月稍晚出貨，售價與iPhone 8系列一樣為25,500元起，期提振iPhone 8系列的新買氣。中華電信（2412）、台灣大哥大、遠傳等也陸續展開消費者預約登記。

（PRODUCT）RED是一個以防治愛滋病、結核病和瘧疾的全球基金，藉由授權此品牌給各大廠商製作產品，再收取產品利潤一定的百分比以籌措基金。過去蘋果已推出多款（PRODUCT）RED產品，去年推出（PRODUCT）RED iPhone 7系列，引起果粉驚呼，並吸引不少果粉購入亮眼的紅色機種。

蘋果表示，每筆（PRODUCT）RED 銷售的部分收入會全數直接挹注 The Global Fund 基金的 HIV 病毒／愛滋病計畫，包括提供檢測、諮詢、藥物治療及預防計畫。蘋果自從 2006 年已捐助超過 1.6 億美元（約新台幣46.7億元），成為該組織最大的企業捐助者。

iPhone 8系列在去年9月發表，當時因市場期待iPhone X，導致初期銷量不如預期。隨iPhone X上市，過高的售價讓不少消費者卻步，反而帶動iPhone 8系列的銷量。預料隨紅色版的iPhone 8系列的推出，能再催出新一波買氣。

蘋果表示，iPhone 8 and iPhone 8 Plus（PRODUCT）RED將有 64GB 及 256GB機種，10 日起開放訂購，首波出貨在13 日，台灣列在第2波，將於4月稍晚陸續出貨。