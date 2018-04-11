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電信三雄首季財報 台灣大連莊獲利王

2018-04-11 06:16中央社 記者吳家豪台北10日電

電信三雄今天公布第一季財報，台灣大哥大在電商及行動加值服務帶動下，稅後每股盈餘（EPS）新台幣1.28元，蟬聯獲利王；中華電信EPS為1.12元、遠傳電信EPS為0.75元。

台灣大哥大公布2018年3月份自結合併營收為99.3億元，EBITDA（稅息前折舊攤銷前利潤）為27.5億元，營業利益16.1億元，稅後淨利11.9億元，EPS為0.44元。累計前3個月合併營收303.1億元，EBITDA為81.7億元，營業利益47.4億元，稅後淨利34.8億元，EPS為1.28元，達成第一季財測目標的108%。

台灣大哥大財務長兼發言人俞若奚表示，第一季在電子商務及行動加值服務的帶動下，合併營收較去年同期成長5%，若以適用IFRS 15前的國際會計準則，並排除非屬台灣大用戶相關的國內漫遊影響，第一季EBITDA較去年同期增加4%，維持穩定成長。

中華電信公布3月份合併自結營收為174.9億元，營業成本及費用為141.4億元，營業淨利為32.9億元，稅前淨利33.9億元，歸屬於母公司業主淨利為26.9億元，每股盈餘0.35元，累計前3月每股盈餘1.12元。與第一季財測相較，營業收入、營業淨利、稅前淨利及每股盈餘達成率些微落後預期。

中華電信表示，以適用IFRS 15前有效的國際會計準則基礎比較，3月份整體行動通訊營收較去年同期增加，主要因4G及行動上網客戶持續成長，帶動3月份行動加值營收較去年同期成長，行動銷貨收入也較去年同期提升，但行動語音營收持續下滑，使整體行動服務營收仍較去年同期衰退。

遠傳電信公布3月份合併總營收為72.86億元，合併EBITDA與稅後淨利分別為22.89億元與8.18億元，3月每股盈餘0.25元。

今年累計至3月，遠傳合併總營收為216.67億元，累計合併EBITDA與稅後淨利為68.10億元與24.53億元；自結稅後每股盈餘0.75元。（編輯：鄭雪文）

4G營收台灣大哥大

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