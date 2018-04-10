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營收追不上房租！六福皇宮年底熄燈 執行長淚崩

影／特斯拉供應鏈聯嘉 布局美國爭訂單

2018-04-10 20:13經濟日報 記者黃靖文╱即時報導

國內LED封裝與車燈大廠，聯嘉光電，預計在5月股票上市，今(10)日舉辦業績發表會，董事長黃昉鈺表示，雖然因為匯損與客戶新車量產不足，影響去年表現，但未來將在美國擴廠，拓展營收

營收光電新車

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