宜鼎新廠添動能 今年展望樂觀

2018-04-10 20:15 中央社 台北10日電



記憶體模組廠宜鼎今年營運展望樂觀，預期在宜蘭新廠產能挹注下，將為營運注入成長新動能。

受惠記憶體市況熱絡，加上擴產效益，月產能達80萬台規模，宜鼎去年營運高度成長，營收達新台幣65.44億元，年增41%，並順利賺進超過一個股本，每股純益達10.86元。

宜鼎今年來營運延續高成長動能，前3月營收20.13億元，年增43.35%。

抗硫化動態隨機存取記憶體(DRAM)將是宜鼎今年重點發展產品，DRAM產品並將搶攻5G商機。

隨著宜蘭新廠產能挹注，加上導入全自動生產線，宜鼎今年月產能將可突破100萬台規模，並將驅動業績再成長。