日月光捐贈物資 支持內壢國中食物銀行計畫

2018-04-10 12:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林超熙 ╱即時報導



「老師，我爸爸臨時要去花蓮工作兩個禮拜，只在桌子上留了200元給我，這兩個禮拜我要怎麼生活啊？」

就是因為學生的這一句話，讓桃園市內壢國中的教師們驚覺校內居然有如此迫切需要協助的個案，也讓籌設「食物銀行－內壢傳愛」的這個構想開始萌芽，盼藉由弱勢學生以累積服務學習時數兌換物資的方式，打造一個「食在暖心」的校園，而食物銀行自2016年12月成立以來，已有236人次的學生受惠。

日月光中壢廠身為內壢國中的好鄰居，有感於食物銀行的物資目前若僅由家長、教師及社區不定期捐贈，恐較無法持續且充足地供應弱勢學生日常生活所需，因此日前由「日月之光慈善事業基金會中壢辦公室」購置罐頭、衛生紙、沐浴用品等生活用品捐贈內壢國中食物銀行，日後也將因應校方需求，進行定期捐贈規劃。

日月光中壢廠副總沈文智表示，內壢國中校長林祺文將食物銀行透過與家政食安、童軍服務以及輔導關懷課程相結合的理念，讓學生在過程中學習同理心關懷他人，並教導孩子先有付出，才有收穫的觀念，讓他深感認同，並希望在日月光集團的協助下，讓這項極具意義的計畫得以繼續推動下去，以實際行動展現日月光集團積極關懷地方的承諾。