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截圖當證據？內政部長葉俊榮竟為浙江大學兼職教授

雃博新品挹注 今年營運可望優於去年

2018-04-10 09:34中央社 台北10日電

醫療器材領導品牌雃博今年在呼吸器面罩產品專利上有了重大突破，預計下半年將陸續推出新產品，除了有助帶動整體營運成長外，也將帶動整體毛利率上升。

雃博董事長李永川表示，呼吸器面罩Mask系列產品已突破專利問題，今年下半年將推出W310、 W320與W510新產品，是2013年至今最大階段性的突破，對雃博而言將是新的里程碑，內部目標是維持44%-45%毛利率水準。

雃博以傷口照護、呼吸治療領域世界級專業品牌為企業目標。醫療報告指出：空氣的汙染、人造物的增加、環境及生態的破壞，使得全世界呼吸相關疾病持續增加，而呼吸治療相關醫療器材需求也隨之大幅成長。

李永川指出，在醫材製造產業、投入呼吸治療類產品開發經歷已逾20餘年的雃博資深副總經理林玲玲，於2017年加入雃博，以雄厚產學見識帶領雃博呼吸治療開發團隊，從研發、製造到銷售端的一條龍，將再次提升商品與市場端接軌的契合，強化產品更貼近醫護人員與病患需求決心。

雃博於2016年底投資的重要策略合作夥伴岩成科技，累積豐富的呼吸治療配件製造經驗，近期致力開發適用於慢性阻塞性肺疾病(COPD)及呼吸道過敏族群的自動型新式噴霧器。

根據統計，全球自動型新式噴霧器市場初估年需求量約500萬顆，毛利率預計6成至7成。

雃博毛利率

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