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圓剛推出專業電競耳機 打造全方位實況配備

2018-04-09 23:27經濟日報 記者張義宮╱即時報導

圓剛科技宣布推出全新電競耳機系列，將音訊技術成功導入，力圖打造全方位電競視聽周邊。圓剛科技資深副總暨技術長戴明火表示，自2015年推出戰神弩砲電競喇叭及2017年的戰神巴雷特電競Soundbar起，獲得廣大消費者喜愛，海內外更獲得多個獎項的肯定。

期間圓剛科技不斷嘗試將廣受歡迎的電競音場導入各式不同載體。醞釀多時，今日終於推出「雷神戰錘專業電競耳機 GH337/GH335」系列，打造更完整的專業實況配備，帶領玩家進入專業電競音場領域。

雷神戰錘是一款專為遊戲玩家打造的電競耳機，同時推出搭載虛擬7.1環繞聲道的專業款GH337以及入門款GH335，提供不同需求的玩家自由選擇。兩款耳機皆採用高效能的50mm音訊驅動器，並由研發團隊利用多款熱門遊戲測試調教，提供身歷其境且動態的音訊體驗，享受清澈高音與深沈有力的低音。其中GH337更運用了時下最熱門的虛擬7.1環繞聲道技術，搭配專業的設定軟體後能依需求客製化調整音場，讓玩家們能在戰場搶得先機，聽得更遠抓得更廣。

結構方面，採用封閉式設計加強包覆感，能夠有效隔絕外界噪音並提供足夠音腔空間凸顯立體聲效果。除了原本耳機上內置的加厚泡棉耳墊外，額外附贈一副天鵝絨耳墊，玩家可依自身使用情況自由切換，大大提升配戴時的舒適度。其中GH337更配備了雙降噪麥克風設計，精準過濾外界環境音並強化人聲，讓團隊作戰時訊息傳遞更加清晰即時。

在顏色方面，GH337選擇推出與LED炫光搭配耀眼的紅色與黑色，符合專業玩家攻無不克的精神。而在入門款GH335方面，則是推出經典的白色調以及黑色款，讓輕量玩家們即使在不玩遊戲時，也能當作百搭的配件。

圓剛表示，雷神戰錘電競耳機是全新的產品線，主要以虛擬7.1聲道及降噪阻絕性作為核心優勢，特色鮮明。延續著電競喇叭/Soundbar在市場上的成功，本次推出兩款電競耳機，期待吸引各式入門玩家與專業電競選手們的注意

圓剛表示，雷神戰錘電競耳機是全新的產品線，主要以虛擬7.1聲道及降噪阻絕性作為核...
圓剛表示，雷神戰錘電競耳機是全新的產品線，主要以虛擬7.1聲道及降噪阻絕性作為核心優勢，特色鮮明。(圖：圓剛提供)
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電競耳機

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