貿聯購併效益挹注 3月營收年增82.77%

2018-04-09 20:53 中央社 台北9日電



貿聯-KY受到購併效應挹注，車用及電器用線成長帶動，3月合併營收新台幣16.9億元，月增22.27%，年增82.77%，第1季營收47.02億元，年增101.55%。

貿聯表示，3月各產品線觀察，資訊產品用線部分，產品組合互有消長，整體出貨金額持穩。車用線以及醫療設備用線則穩定增長。電器用線，相較於2月，3月工作日數恢復正常，月營收呈現反彈。