震旦通業3D電路列印技術 搶攻汽車、電子市場

2018-04-09 12:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 馬瑞璿 ╱即時報導



震旦集團旗下通業技研首度曝光Nano Dimension 3D電路列印技術，將以快速、保密性佳等兩項優勢，搶攻台灣汽車、電子產業市場。

通業技研將於4月中旬參展2018台北國際汽車零配件博覽會，並首次曝光通業唯一代理的Nano Dimension 3D電路列印技術，結合 ECAD系統的電腦layout自動化設計及CAE的分析滿意成果，快速製作出多層PCB設計電路原型供後續測試驗證，可望帶給車業、電子產業全新設計思維和技術變革；其中，更整合通業前端設計逆向和後端製造檢測能量，創造高度客製化與垂直化的汽車數位生產製程。

Nano Dimension是以色列3D列印新創公司，去年底發表「DragonFly 2020 Pro 3D印表機」，專門應用於電路板原型設計和開發用途，藉由奈米級銀質導電材料AgCite、PCB電路板3D設計軟體，能夠一次性生產混和導電與絕緣墨水材料的原型，列印出完整且多層次的PCB特徵，包含埋孔、鍍通孔的互連細節，且無須蝕刻、鑽孔、電鍍或破壞，可在數小時內完成。

以往，傳統電子廠PCB製程需要做幾十片不同電路板原型測試，包含功能測試、阻抗測試、切片測試等，透過第三方位外包製作來回將非常耗時，導入DragonFly 2020 Pro 3D印表機可讓業者隨時依照自己的設計需求進行內部客制化生產，徹底取代了傳統耗工又耗時的PCB板廠外包製作模式，交付時間將可由數星期縮短至幾小時即可快速完成並隨即進行實機測試，進而有效確保電路板設計的機密性和安全性。