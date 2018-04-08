手機吹復古風 要找回粉絲

2018-04-08 00:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何佩儒 ／台北報導



消費者向來都是追求手機最新機種，不過去年諾基亞品牌授權廠HMD發表經典的Nokia 3310，市場大為驚豔，掀起一股復古風，包括聯想、TCL都傳出可能推出過去經典機種的復刻版。

HMD繼去年推出「神機」Nokia 3310，在世界行動通訊大會（MWC）成為焦點；今年再度以「香蕉機」Nokia 8110搶盡風頭，這股向經典致敬風潮，似乎仍方興未艾。

10多年前推出的RAZR V3，曾創下一年內賣出1.3億支佳績，已併購摩托羅拉手機部門的聯想高層在接受訪問時，也提到經典的Moto RAZR，並表示新的技術尤其是可彎曲、摺疊的螢幕出現，將讓智慧型手機設計不斷創新，因此讓RAZR迷充滿期待。

另外，TCL主管去年在接受媒體訪問時也表示，將在今年把Palm帶回手機市場。許多人也許還有印象，Palm是一款大螢幕個人數位助理，預料再回到市場時，應會採用Android平台。近來科技網站已透露，Palm手機可能會在下半年問市，首發會在美國市場。

復古風向來能引發人們懷舊情結，雖然目前還不確定Moto RAZR、Palm是否會重回市場，當年曾使用過諾基亞奢華手機Nokia 8800 Sirocco的消費者，可回味不鏽鋼打造的Sirocco質感。