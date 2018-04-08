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大陸旗艦手機齊發 帶旺台系鏈

2018-04-08 00:37經濟日報 記者何佩儒／台北報導

OPPO R15 OPPO／提供
OPPO R15 OPPO／提供
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大陸前三大手機廠華為、OPPO、小米年度旗艦機本月起競相出貨，由於三大廠合計全球市占已超越三星、蘋果，重要性不言可喻，三大廠新機全球陸續出貨，助攻台積電、大立光、聯發科等台灣供應鏈第2季營收表現。

根據市調機構顧能（Gartner）統計，去年第4季，華為手機全球市占10.8%，加上小米的6.9%、OPPO的6.3%，合計24%，超過三星的18.2%與蘋果的17.9%。分析師指出，去年全年包括華為、OPPO的手機出貨都突破1億支，在全球手機市場動見觀瞻。

大陸三大手機廠的台灣供應鏈除了台積電、大立光，還有鴻海集團的富智康、英業達旗下的英華達，及友達、華通、矽品、聯發科、京元電、聯詠、群創等。

股王大立光日前公布3月合併營收31.42億元，月增42%。大立光表示，近期客戶將推出新機，預期4月營收與3月差不多。據瞭解，蘋果iPhone X銷售動能轉弱，華為已是大立光重要客戶，尤其華為P20 Pro主相機採三鏡頭設計，印證大立光董事長林恩舟日前幫華為新機站台時表示，未來有更多新手機會採用兩個以上的多鏡頭。華為P20 Pro於6日開賣，為大立光3、4月營收回溫重要動能。

至於1日在大陸開賣的OPPO R15分成一般版與夢鏡版，一般版採用的是聯發科MTK Helio P60處理器，夢鏡版搭載高通S660處理器。OPPO R15繼在大陸開賣後，將陸續在全球上市，台灣預訂5月發表，對聯發科第2季業績有正面助益。

小米重拾手機成長動能後，去年第4季全球市占超過OPPO，小米也宣示要奪回大陸手機市占第一寶座。此次MIX 2S已自3日在大陸銷售，接著在全球上架，主要組裝夥伴富智康、英華達跟著忙出貨。

法人指出，華為、小米、OPPO未在今年的世界行動通訊大會（MWC）發表新機，等於錯開與龍頭廠三星新機的正面衝突，希望爭取新機更大市場空間。綜觀三大手機廠新旗艦機共同特色都是全螢幕、雙鏡頭以上以及強調人工智慧（AI），也定調今年非蘋新機走向。

大陸三大手機供應鏈 圖／經濟日報提供
大陸三大手機供應鏈 圖／經濟日報提供
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