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魯蛇經驗分享年會 逾400人學習創業

2018-04-07 16:22中央社 台北7日電

2018 XFail失敗者年會今天在台北市盛大登場，吸引超過400人與會，國研院期待透過公開分享「魯蛇經驗」，勉勵大眾從他人的失敗經驗中學習。

由國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心、台北市政府產業發展局、台灣矽谷創業家協會、亞洲．矽谷計畫執行中心、青年科技創新實驗基地攜手合辦的「2018 XFail失敗者年會」今天在台北市隆重登場。

國研院指出，今年年會依例邀請經歷重大失敗的演講者，公開分享「魯蛇（loser）經驗」，並勉勵大眾從失敗經驗中學習。今年年會邀請台北市長柯文哲、人稱Mr.6的網路趨勢觀察家劉威麟、PTT水球發明人戴志洋等傳遞分享無懼失敗，勇敢創新的精神。

XFail失敗者年會今年邁入第四屆，根據國研院統計，相較首屆，今年的報名人數超過500人，實際到場參與人數也有400多人，相較首屆的400多人以及350人有顯著的增長。

國研院分享，國外如矽谷等地也有類似失敗創業者的經驗分享活動，但規模較小，屬於幾個人、小團體的經驗分享，如今環顧全球，類似今天這種大型、全國性的失敗創業者分享會，是台灣獨有的。

同時，國研院也發現，相較前兩屆年會，主要吸引對創業有興趣的青年與會，今年年會的與會者多為正邁向創業或創業途中者，更貼近年會所要傳遞的目標族群，並期待與會者可以正面看待失敗。

國研院強調，雖然臉書創辦人祖克柏（MarkZuckerberg）等青年創業家知名度相當高，對青年創業起到鼓勵的作用，但實際上，創業成功是相當不簡單的事情，尤其，青年成功創業者更是特例中的特例。

根據國研院統計，新創事業成立6、7年後的存活率僅1/6到1/7，尤其，市值能達到10億美元的獨角獸者，更是百中選一。

台灣矽谷創業家協會分享XFail失敗者年會的初衷，就是觀察到相較於美國矽谷的創業者，台灣人更害怕失敗，導致真正阻礙前進的，不是失敗本身，而是對於失敗的恐懼，期待透過失敗經驗的分享，將失敗賦予正面的意義。

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