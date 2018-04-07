平潭試點合格境外投資者政策 落實惠台31條

2018-04-07 15:02 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



平潭是大陸最新試點合格境外投資者（QFLP）政策的自貿區，平潭綜合實驗區金融辦副主任楊哲安指出，這是平潭對「惠台31條」的執行落實，將為台資台商分享大陸發展機遇帶來政策紅利。

中新社報導，與此前列為QFLP政策試點的北京、上海、深圳（前海）、青島、重慶等城市不同，「因台而設」的平潭以國際旅遊島及自貿區、綜合實驗區等多重角色位列其中，針對港澳台的外商投資股權投資類企業，訂定低門檻准入條件。

按規定，在平潭，港澳台商投資股權投資企業，認繳出資應不低於600萬美元等值貨幣，出資方式限於貨幣，合夥人應當以自己名義出資，除普通合夥人外，其他每個有限合夥人的出資應不低於100萬美元等值貨幣。

另外，港澳台商投資股權投資管理企業註冊資本(或認繳出資)，應不低於200萬美元等值貨幣，出資方式限於貨幣。

相較於目前其他試點城市對QFLP註冊標準以4億美元或1億美元計，平潭對港澳台資准入僅600萬美元，大幅降低門檻。

楊哲安指出，平潭標準參考台灣的風投機構註冊標準，力求平潭的註冊條件做到與台灣一樣，台灣投資性企業透過平潭低門檻的QFLP試點政策，可以合法合規進入大陸市場，參與中國製造2025行動計畫，這使得台商可以參與投資設立高端製造、智慧製造、綠色製造等企業，並可相應享受到稅收、投資等優惠。

福建省自貿區綜合研究院院長黃茂興說，平潭放寬金融機構准入，發揮台灣投資先行先試作用，做大產業規模投資總量以利於帶動平潭開放，有利於福建擴大開放前沿優勢。

臥湖資本副總裁施健輝認為，平潭與台灣同文同種，加上兩岸經濟合作已久，相信可以與前海和香港一樣，雙方無縫連接。

不過楊哲安也坦言，目前平潭剛開始QFLP試點，實際操作中還可能遇到新問題，但各種各樣的要求都可以探討，都可能實現。