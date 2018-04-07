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避美中衝突 科技業在台投資

2018-04-07 00:21經濟日報 編譯林奕榮／綜合外電

富比世雜誌專欄作家分析，Google與微軟等美國高科技公司相繼在台灣擴大投資，原...
富比世雜誌專欄作家分析，Google與微軟等美國高科技公司相繼在台灣擴大投資，原因台灣人才優秀且「CP值高」、官方政策支持。 路透
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富比世雜誌專欄作家簡寧斯（Ralph Jennings）分析，Google微軟等美國高科技公司相繼在台灣擴大投資，原因台灣人才優秀且「CP值高」、官方政策支持，以及造成美中貿易爭端的智慧財產權可能疑慮。

Google上月宣布將在台灣招聘300人，培訓5,000位機器人工智慧（AI）領域的學生。今年1月時，Google也吸收2,000名HTC員工。微軟今年1月宣布，已選中台灣為壯大AI事業的基地，3月也說，正在進行中的3,400萬美元台灣研發中心計畫，可能在未來兩年內招聘100人，五年內聘僱200人。

台灣IBM 總經理高璐華在3月宣布，將擴張台灣研發中心，重點為AI、區塊鏈和雲端運算，預期今年內增聘100人，目前也正在台灣設立雲端研究實驗室。

經濟日報提供
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簡寧斯指出，台灣高科技公司相繼相中台灣的原因之一是人才。

他引述元大寶華經濟研究院院長梁國源指出，美國高科技大廠相繼擴大在台灣投資，原因是台灣突然具備這些公司想要的東西，其中之一是容易培訓，用於新領域如AI的人才。此外，勞工成本也不會過高，許多都是基礎工程學訓練的大專畢業生，接受進一步的培訓相對較為容易。

微軟大中華區總裁柯睿杰（Alain Crozier）則表示，台灣在亞洲各國中獲得微軟青睞，原因是大學教育，培育許多製造業供應鏈人才。

渣打國際商業銀行東北亞區高級經濟分析師符銘財（Tony Phoo）說，台灣擁有大批硬體和軟體人才可供這些科技公司可運用，「台灣擁有東北亞地區最優秀的人才，而且便宜。對有意在東北亞成立資料中心的公司來說，台灣看起來很有吸引力」。

簡寧斯說，台灣當局的政策對企業有利，也是吸引美國大廠進駐的原因之一，而第三個原因則是中國因素，雖然中國的勞工本更低，但美企對美中貿易戰、智慧財產權遭侵犯和資料中心安全問題仍存有疑慮。他說，相較於亞洲其他國家，台灣通常可提供較穩定的電力和基礎設施，也是吸引這些公司投資的因素。

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