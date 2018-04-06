Sony母親節優惠登場 BRAVIA電視好禮放送

2018-04-06 17:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



Sony BRAVIA電視與家庭劇院音響系列年度母親節溫馨獻禮活動，即日起至 5月13 日止感恩登場，推出涵蓋 4K HDR、Full HD 規格，特選自40至100 吋等符合各種空間需求的多款人氣機種，搭配購買即贈好禮的優惠，除了寵愛媽咪首選的頂級燕窩禮盒，還有適合全家人共享的 Haagen-Dazs 冰淇淋、LiTV頻道全餐三個月方案及 NBA League Pass 線上球票等豐富品項。

Sony表示，為了加碼回饋，祭出超人氣機種55吋4K HDR電視 KD-55X8500E 降價 5,000 元、暢銷機種40吋及49吋 Full HD 電視KDL-40W660E、KDL-49W660E 降價2,000元特惠。

針對越來越受消費者喜愛的單件式環繞音響亦推出加購優惠，只要搭配選購BRAVIA電視指定型號，即可升級居家影音享受，最高可省5,000元優惠。

Sony指出，電視以不斷進化的影像與音效品質，傳遞超乎使用者想像的視聽感動；母親節優惠活動，包含重新將映像之美帶到新的層次的OLED 電視A1系列，不僅將Sony影像技術發揮至極致，更結合螢幕發聲的創新平面聲場技術及360度的美型機身細節，從上市以來即受到超高矚目及好評。