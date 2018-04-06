台股第二季過高點遇挑戰 多頭偏向四類股

2018-04-06 09:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



進入第2季，立即遇到美股再度出現大震盪走勢，台股在亞洲主要股市中，雖然顯得抗跌，卻也難免隨之震盪起伏，綜合法人看法，第2季台股應仍力守在萬點之上的機率高，但能否再過前高則有歧見，較看好的族群以生技、半導體、5G應用及高殖利率股較有共識。

第2季股市指數能在萬點之上，甚至10,600點之上是各投顧較樂觀的預測，台新投顧副總黃文清說，有機會再觸及11,500點，主要是去（2017）年上市櫃公司獲利創新高，股利配發創新高的家數也增多，以殖利率平均接近4%，有利於今（2018）年的除息行情，第2季有些公司可能早除息，就有機會帶動指數走高。

第2季股市的多空變數中，中美貿易戰及美國升息步調仍將是影響全球股市的重要因素，蘋果手機則影響台灣蘋概股供應鏈股價走勢，國票投顧總經理王博文說，蘋果手機第1季銷售如不佳，將影響其第1季財報，進而拉低蘋果相關概念股價；但也要關注第2季科技業的拉貨動能變化；黃文清也說，蘋果新手機的價格及新功能規模近期公布後，蘋果供應鍊的出貨值得注意。

華南永昌投顧董事長儲祥生與元富投顧總經理劉坤錫皆看好缺貨漲價題材的被動元件及矽晶圓族群，也對股價已加溫的生技股有正面看法。群益投顧董事長蔡明彥則說，被動元件與矽晶圓的缺貨趨勢明確，但股價漲多之下宜多小心，同樣是DRAM、記憶體也有缺貨題材，三星股價卻走空，也是要留心之處。

富邦投顧總經理蕭乾祥說，近期交投熱絡的生技股，今年個別公司基本面利多訊息不斷，包括在高階醫材大口徑心導管術後止血裝置成功授權國外醫材大廠、愛滋病用藥取得藥證、高階骨材植入物獲FDA上市許可、舌下含片學名藥成功挑戰原廠專利、以及收購美國藥廠以擴大國際代工等題材激勵下，是投資選股最值得注意類股。

科技股方面，5G題材開始增溫，網通、功率放大器、砷化鎵等次產業可同步受惠，另外半導體產業因車用電子需求成長，加上新興市場的平價手機需求熱絡，及挖礦機題材仍未退燒下，帶來國內晶圓代工需求熱度不退，包括記憶體、車用MCU及IC設計之IP服務等次產業，是科技股選股重點。除此之外，受惠升息循環的金融股，以及除權息季節到來的高殖利率個股，也是穩健投資者可關注焦點所在。