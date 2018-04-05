泰國汽配展 台廠秀實力

2018-04-05 20:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭永樂 ╱即時報導



駐泰代表童振源（左）)訪視泰國汽配展台灣廠商聞祺公司。記者周祖誠／攝影 分享 facebook

兩年一次，由泰國國際貿易促進部與泰國汽車零部件製造商協會共同主辦的2018年泰國汽車零配件展(TAPA, Thailand Auto Parts & Accessories)，今(5)日於曼谷BITEC開始展出4天。今年以「邁向未來的潔淨創新」為主軸，聚焦低污染、高性能的汽車發展，特別是油電混合車、電動車及傳統燃油車的環保創新。

TAPA展是東南亞最重要的汽車零配件技術展示、新品發布及交易平台，共吸引來自泰國、台灣、越南、日本、馬來西亞、印度尼西亞、德國、中國、中東、南美、俄羅斯等國家地區專業廠商參展，超過1,000個攤位，展出內容有汽車零件、汽車配件、維修工具、車用電子、車輛潤滑油、維護產品、模具和生產機器設備、IT和管理等。預計吸引來自東盟、南亞、亞太及歐美地區超過1萬名專業買家到場參觀。

為協助台灣廠商拓展泰國市場，經濟日報（中經社）與台灣區車輛工業同業公會共同籌組台灣展團，率領成綸、虎山、雷笛克、天承、國全、矽卡、詠基、晉燁、飛鳥、興聯等34家廠商使用36個攤位，展出包括汽車零件、配件、車用電子、車用影音、卡車零件、維修工具、改裝車零部件等產品。

興聯科技副總經理李偉臺表示，今年展出全新車用空氣清淨機，搶攻車用空氣清淨機市場，具UV、光觸媒及HEAP濾網，可有效過濾PM 2.5、殺菌除臭，是開展首日熱門詢問產品。此外，車用抬頭顯示器、車用鏡頭等，亦順利收集到買主需求，展出效果高於預期。