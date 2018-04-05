親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰衝擊
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

清明好驚嚇！公墓沒人卻傳來哭聲…怎麼回事？

泰國汽配展 台廠秀實力

2018-04-05 20:50經濟日報 記者蕭永樂╱即時報導

駐泰代表童振源（左）)訪視泰國汽配展台灣廠商聞祺公司。記者周祖誠／攝影
駐泰代表童振源（左）)訪視泰國汽配展台灣廠商聞祺公司。記者周祖誠／攝影
分享

兩年一次，由泰國國際貿易促進部與泰國汽車零部件製造商協會共同主辦的2018年泰國汽車零配件展(TAPA, Thailand Auto Parts & Accessories)，今(5)日於曼谷BITEC開始展出4天。今年以「邁向未來的潔淨創新」為主軸，聚焦低污染、高性能的汽車發展，特別是油電混合車、電動車及傳統燃油車的環保創新。

TAPA展是東南亞最重要的汽車零配件技術展示、新品發布及交易平台，共吸引來自泰國、台灣、越南、日本、馬來西亞、印度尼西亞、德國、中國、中東、南美、俄羅斯等國家地區專業廠商參展，超過1,000個攤位，展出內容有汽車零件、汽車配件、維修工具、車用電子、車輛潤滑油、維護產品、模具和生產機器設備、IT和管理等。預計吸引來自東盟、南亞、亞太及歐美地區超過1萬名專業買家到場參觀。

為協助台灣廠商拓展泰國市場，經濟日報（中經社）與台灣區車輛工業同業公會共同籌組台灣展團，率領成綸、虎山、雷笛克、天承、國全、矽卡、詠基、晉燁、飛鳥、興聯等34家廠商使用36個攤位，展出包括汽車零件、配件、車用電子、車用影音、卡車零件、維修工具、改裝車零部件等產品。

興聯科技副總經理李偉臺表示，今年展出全新車用空氣清淨機，搶攻車用空氣清淨機市場，具UV、光觸媒及HEAP濾網，可有效過濾PM 2.5、殺菌除臭，是開展首日熱門詢問產品。此外，車用抬頭顯示器、車用鏡頭等，亦順利收集到買主需求，展出效果高於預期。

泰國馬來西亞東南亞
喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

相關新聞

VR部門加薪一成？宏達電嚴正否認

2018-04-05 20:49

Gogoro宣布：3月掛牌數5120輛 單月市占率6.34%

2018-04-05 14:42

群創男員工偷穿女同事無塵衣 專家：有性騷擾之嫌

2018-04-05 10:03

鴻海 穩居全球平板電腦組裝龍頭

2018-04-05 20:49

駐泰代表訪廠商 提供協助

2018-04-05 20:49

全球電競風潮蔓延 台灣IT產業新引擎

2018-04-05 10:47

大立光3月營收31.42億元 月增42%

2018-04-05 10:36

匯率影響 筆電代工廠與面板廠大不同

2018-04-05 09:53

多重壓力 電腦業者頭痛

2018-04-05 01:39

微軟漲授權金 衝擊筆電廠

2018-04-05 01:39

「一個時代結束」 微軟裁撤Windows部門

2018-04-04 18:08

遊戲商攻電子支付 另闢市場新藍海

2018-04-04 07:30

遊戲商攻宅經濟 清明連假好康連發

2018-04-04 07:30

焦佑衡站在制高點布局 華科集團準備迎接汽車大商機

2018-04-03 13:13

阿里砸95億美元 吃下「餓了麼」

2018-04-02 12:28

半導體矽晶圓 今年供需缺口擴大

2018-03-29 15:21
看更多

熱門文章

桃園鄉間20坪機房月賺60萬 比特幣礦場不用做到流汗就有收入

2018-04-05 01:39

挖礦機房大公開 比特幣挖礦潮催生台廠新贏家

2018-04-05 01:39

十個問題搞懂比特幣

2018-04-05 04:26

老牌電梯廠 永大爆經營權之爭

2018-04-05 01:39

群創男員工偷穿女同事無塵衣 專家：有性騷擾之嫌

2018-04-05 10:03

蘋果鏈躲過制裁 台代工廠鬆口氣

2018-04-05 01:39

美中貿易纏鬥 這幾類台商最該備戰…

2018-04-04 23:42

比特幣專業玩家 兩步驟教你賺

2018-04-05 01:39

防洗錢 銀行加速審查客戶資料

2018-04-05 00:00

Gogoro宣布：3月掛牌數5120輛 單月市占率6.34%

2018-04-05 14:42

微軟漲授權金 衝擊筆電廠

2018-04-05 01:39

六大指標全部翻升 預售市場脫離谷底藍燈

2018-04-05 10:09

草木皆兵…行員業務量暴增

2018-04-05 00:00

鋼市雪上加霜… 經長、中鋼董座熱線

2018-04-05 00:21

虛擬幣優勢兩交易平台 最快當天入帳

2018-04-05 01:39

網路賣家注意！國稅局加強查核網路交易逃漏稅

2018-04-05 05:57

六檔金融股現金股利率超過5% 統一證高達8.14%

2018-04-04 22:08

惠台31條大解析／陸開放基建 台商搶帶路商機

2018-04-05 01:32

多重壓力 電腦業者頭痛

2018-04-05 01:39

太陽能 赴美設廠家數增加

2018-04-05 01:39

清明連假電力燈號回黃燈 核電發電占比約8.5%

2018-04-05 11:47

中美駁火 電子五哥、面板雙虎暫時鬆口氣

2018-04-04 22:06

大立光3月營收31.42億元 月增42%

2018-04-05 10:36

匯率影響 筆電代工廠與面板廠大不同

2018-04-05 09:53

不做豪宅做「好宅」 他為屋主量身打造夢想屋

2018-04-05 08:55

美中弓拉滿 還沒射…電子類是觀察重點

2018-04-05 00:18

全球電競風潮蔓延 台灣IT產業新引擎

2018-04-05 10:47

代工廠備戰 調度墨國產能

2018-04-05 01:39

專家看「金金分離」：股權分離做不到 不能無限期排除公股

2018-04-04 21:48

陳冲兼顧現實 法人董事、自然人董事不宜二選一

2018-04-04 21:48

永大捍衛市占 將廣徵業務員

2018-04-05 01:39

賣方價格變硬了 房產專家：民眾購屋仍挑便宜的買

2018-04-05 17:57

中美貿易大戰 李淳：朝「激烈但不持久」方向發展

2018-04-04 22:05

唐鳳：無人載具限在安全場域實驗

2018-04-05 01:39

大陸房市降溫 永大營運有壓

2018-04-05 01:39

中美貿易戰恐打延長賽 分析師：台應取得平衡

2018-04-05 18:26

企業出售容積 須繳營業稅

2018-04-05 00:05

星展銀攻3,000萬資產客

2018-04-05 00:00

大立光3月營收31.42億元 月增42%

2018-04-05 10:05

生技股指數這波大漲20.7% 成為台股避風港

2018-04-04 22:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top