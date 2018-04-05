駐泰代表訪廠商 提供協助

2018-04-05 20:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 周祖誠 ╱即時報導



駐泰代表童振源訪視泰國汽配展台灣廠商。記者周祖誠／攝影 分享 facebook

泰國汽配展昨(5日)盛大開幕，台灣駐泰代表童振開幕首日上午即逐一訪視台灣展商，關心參展效果，也現場立即指示代表處經濟組協助解決相關問題。

童振源說，台資企業是泰國最大的外商，有5000多家，人數高達15萬，投資金額在所有外商中排名第二。過去傳統製造業、食品加工業在泰國投資已有豐碩的成績，現在新資訊科技產業也很適合到泰投資設廠，代表處可以提供各項法令諮詢及投資協助。

針對汽車零配件產業，童振源進一步說明，泰國是日系汽車的大本營，台灣汽車零配件品質優良、價格合理，而且熟悉日系汽車的規格，來泰國參展的商機很大。他除了關心廠商參展效果，到每家展商都詳細說明駐泰代表處扮演的台商、泰商及外商之間的橋樑與平台功能，並提供聯絡方式，歡迎台灣企業跟政府部門一起以團體戰的方式前進泰國市場。

現場訪視過程中，童振源在明昌油封科技攤位坐下來，跟總經理陳明昌交換許多對泰國汽車產業的意見，現場還邀請陳總加入台泰臉書粉絲團(Taiwan Thailand Fans)，可以跟其他台商、泰商立即互動，取得商機訊息。

童振源也親自測試碩宇電子的智能車用主機、抬頭顯示器，還跟旁邊的外國媒體稱讚台灣產品的優良。

主攻塑料精緻車用產品的聞祺企業王紹棋總經理說，走遍全球各地參展，很難得看到駐外大使親臨展館關心台灣展商，並提供了很多後續聯絡方式及資訊服務，讓參展的效果能夠延續。

連續三屆參展的華泰電線電纜表示泰國商機潛力很大，希望能更深入市場，也獲得童振源現場立刻交辦提供協助。