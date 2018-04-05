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鴻海 穩居全球平板電腦組裝龍頭

2018-04-05 20:49經濟日報 記者蕭君暉╱即時報導

國際數據資訊（IDC）今日公布2017年第4季全球平板製造產業出貨量季增4.5%...
國際數據資訊（IDC）今日公布2017年第4季全球平板製造產業出貨量季增4.5%，主要是受惠市場旺季、汰換需求等因素，鴻海仍為全球普通平板，以及可拆卸式的平板製造龍頭，和碩則為可拆卸式平板製造二哥。聯合報系資料照
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國際數據資訊（IDC）今日公布2017年第4季全球平板製造產業出貨量季增4.5%，主要是受惠市場旺季、汰換需求等因素，鴻海仍為全球普通平板，以及可拆卸式的平板製造龍頭，和碩則為可拆卸式平板製造二哥。

IDC全球硬體組裝研究團隊資深研究經理徐美雯表示，2017年第4季全球平板製造產業延續前季的出貨成長動能，在作業系統升級、產品售價降低等因素的帶動下，出貨量持續較前季成長。

從個別廠商來看，鴻海不論是普通平板，或是可拆卸式平板均位居全球龍頭地位，2017年第4季市占率分別為25%與43%。鴻海的主要客戶包括蘋果與亞馬遜等。至於和碩在可拆卸式平板，位居全球第2，2017年第4季的市占率為19%。和碩主力客戶則是微軟等。

在出貨量比重方面，2017年第4季大陸製造廠商受惠聯想、華為等大廠的訂單挹注，加上白牌廠商出貨量回穩等因素，出貨總量占全球普通平板製造總量的五成左右；台灣普通平板製造產業出貨量則持續維持在占全球普通平板製造總量的三成左右。

在可拆卸式平板方面，台灣可拆卸式平板製造產業出貨量，在主要品牌蘋果電腦出貨成長的帶動下，2017第4季在全球出貨總量的比重，較前一季小幅提升，約達65%；大陸製造廠商出貨量，則因品牌訂單集中在2017第3季出貨，第4季可拆卸式平板的製造總量略為下滑，出貨比重約占全球製造總量25%左右。

展望2018年第1季，IDC預估，全球平板製造產業在缺乏成長動能的情況下，出貨量將受季節性因素影響而大幅下滑。至於2018年全年，全球平板產業發展，除預期製造總量將持續受到智慧型手機的衝擊而下滑外，出貨總量下滑，將促使廠商加速轉向利基市場。

在產業集中度方面，預期2018平板產業的集中度仍將持續提高，出貨量成長將更加集中在前五大製造廠商。

在產品規格與售價方面，IDC預期，2018仍將延續2017年的兩極化發展趨勢，高階產品將持續採用較大屏寬比的顯示螢幕，並採納新興手機產品之技術規格；低階產品則仍將以低成本和價格取勝。

平板IDC
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