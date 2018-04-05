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VR部門加薪一成？宏達電嚴正否認

2018-04-05 20:49經濟日報 記者何佩儒╱即時報導

市場傳聞宏達電VR部門加薪一成，宏達電晚間嚴正否認此項市場傳聞。路透
市場傳聞宏達電VR部門加薪一成，宏達電晚間嚴正否認此項市場傳聞。路透
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市場傳聞宏達電（2498）虛擬實境（VR）部門加薪一成，宏達電晚間嚴正否認此項市場傳聞。宏達電表示，已進行年度調薪，針對所有同仁進行調薪，同時追溯到元月，在3月發放的薪資中已匯入同仁帳戶，但宏達電未透露調薪幅度。

宏達電去年與Google達成合作協議，共2,000位開發Pixel手機的員工，轉赴Google任職，當時因傳出轉赴Google同仁薪資都有一定調幅，因此宏達電董事長暨執行長王雪紅在員工大會上表示，留下來的員工薪資不會比去Google的少。但因調薪有一定的作業程序，因此會在今年進行。

宏達電晚間表示，宏達電為落實全球化的組織設計與管理，今年起持續整合薪資報酬的政策與結構，包括年度調薪作業。此次員工調整後的薪資，一律追溯至1至3月，並於3月發放的薪資一同匯入同仁薪資帳戶。

據瞭解，過去宏達電的年度調薪約從第2季公布後，延續到第2年的調薪前，為穩定軍心、留住人才，此次特別回溯到元月。至於年度調薪幅度，則有包括公司營收及獲利狀況，以及績效表現等多項相對應的因素考量。由於宏達電去年還虧兩個股本，預料年度調薪幅度應不如外界預期的高。另外年度調薪是針對所有員工，而非僅VR部門，宏達電日前也已宣布整合智慧手機及VR部門。

由於Google在聘任宏達電原Pixel團隊員工後，因人數達2,000人，因此以租用辦公室的方式，讓員工仍在宏達電新店總部上班。至於前往Google上班是否都獲調薪，有員工私下表示，Google嚴格檢視員工的能力及績效，想加薪，實力才是最重要的關鍵。

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