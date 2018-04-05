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大立光3月營收31.42億元 月增42%

2018-04-05 10:36經濟日報 記者楊雅婷╱即時報導

股王大立光電（3008）3日股價驚奇拉尾盤，主要來自業績回溫，今日公布自結3月合併營收31.42億元，較2月營收成長42%，較去年同期衰退13%；累計今年第1季合併營收88.77億元，年衰退18%。該公司下周四（12日）將召開法說會，由執行長林恩平親自主持，預期3D感測鏡頭趨勢、新廠產能開出進度及蘋果訂單動向等都是會中焦點。

大立光在連假前股價表現亮眼，儘管遭外資調降目標價到2,800元，壓抑股價回頭測試3,000元大關，不過低接買盤趁勢進場，午盤過後一度翻紅，終場以平盤作收。

今日大立光公布3月營收月增達42%，公司預期4月營收約與3月差不多，至於在出貨結構上，3月的千萬畫素鏡頭出貨占比仍維持70%-80%，800萬畫素占比10%-20%。

觀察大立光股價在去年8月25日創下盤中高價6,075元，收盤高達6,000元的歷史紀錄後，股價在高檔盤整近二個月，之後出現拉回修正。統計自去年11月3日盤中觸及5,995元高價，與3日低點3,005元相較，已經大跌2,990元，股價幾近腰斬；但隨著法說會在即，市場預期將會有利多出現，逢低買盤進住拉抬。

大立光將於4月12日舉行法人說明會，揭露第1季獲利表現，以及未來展望，將由執行長林恩平親自主持，市場關注包括何時擺脫淡季效應、新客戶三星貢獻程度，及3D感測等產業發展趨勢等，都將攸關後市多空表現。

大立光是iPhone供應鏈中鏡頭主力供應商，去年第4季受惠iPhone X新機大進補，單季毛利率高達71.68％，營業利益100.5億元，稅後純益86.07億元，每股純益64.17元，同步改寫新猷，也因此驚豔市場。

不過，也因為iPhone X價格太高，市場銷售並不如預期，大立光在去年營收攀上全年高峰後，隨著蘋果一再下修出貨目標，單月營收也逐月下滑，直到3月恢復月成長動能。

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