「一個時代結束」 微軟裁撤Windows部門

2018-04-04 18:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 曾仁凱 ╱即時報導



微軟本周宣布裁撤Windows及裝置部門（WDG），長期負責Windows產品的集團副總裁Terry Myerson也宣布將離職。國內一位PC業大老聽聞後感慨：「一個時代的結束」。

20多年來，微軟與Windows視窗作業系統幾乎被劃上等號。微軟長期主宰PC市場，旗下Winodws在全球取得超過九成的壓倒性市占，喊水會結凍，與英特爾組成的「Wintel」陣線，帶領PC市場走過黃金20年，也為台灣的電子業供應鏈奠下紮實根基。

微軟此波組織改組，裁撤Windows及裝置部門，另外成立新的「體驗與裝置部門」（Experiences & Devices）、及「雲端計算及人工智慧平台事業部」（Cloud +AI Platform）等兩個部門，與掌管集團AI研發的「人工智慧及研究事業部」（AI+R）並列集團三大事業單位，原本大家耳熟能詳的Windows、Office、Surface、Xbox等業務，全部併入體驗與裝置部門。此舉再度展現微軟的轉型決心。

自從納德拉（Satya Nadella）4年前接掌微軟執行長後，帶領微軟朝向雲端轉型，包括雲端服務Azure、雲端辦公室方案Office365等業務快速成長，幫助微軟短短幾年市值漲了近3倍，成功再造顛峰。